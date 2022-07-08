نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات عملاق أبل المنتظر أيفون 14 برو ماكس ” Apple iPhone 14 Pro Max “ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 14 برو ماكس ” Apple iPhone 14 Pro Max ” هو الهاتف المحمول المنتظر من أبل من المتوقع إطلاقه بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبل، يأتي الموبايل بمواصفات جديدة. من المتوقع أن يغير آيفون 14 برو ماكس نطاق الأيفون، مع احتمالية ظهوره بتصميم مختلف، بينت التسريبات بأنه سيكون الأغلى والأكثر إثارة كما يتوقع بعض المقربين لشركة أبل من صناعة نسخة مصغرة من الهاتف تحمل اسم ” iPhone 14 Pro Max mini “.

أيفون 14 برو ماكس ” Apple iPhone 14 Pro Max “

تشير أغلب الترجيحات أن موعد الإعلان عن أيفون 14 برو ماكس سيكون يوم 13 سبتمبر المُقبل، حيث دائمًا ما تعلن آبل عن هواتفها في شهر سبتمبر يوم الثلاثاء وسوف يوافق ذلك يوم 13 سبتمبر. ولكن ذلك ليس هم الوقت التي تستطيع شراء الهاتف فيه، ولكن من المرجح أن تستطيع الشراء بعد ذلك التاريخ بعشرة أيام، ولكن تبدو كل هذه التواريخ مرجحة مع وجود احتمالية للخطأ بسبب عمليات الإغلاق الأخيرة التي تشهدها الصين والتي ساهمت في تأخر الإنتاج لبضعة أسابيع.

أيفون 14 برو ماكس الجديد

لم يأخذ الأيفون قفزة كبيرة منذ ظهور iPhone 11 Pro. وفي مواجهة المنافسة الشديدة من الهواتف الأخرى أمثال: Samsung Galaxy S22 Ultra و Google Pixel 7 ، يبدو أن أبل ستحتاج إلى آيفون 14 برو ماكس الجديد ليعزز من بقائها في صدر المنافسة، ولحظ الحظ من خلال ما ظهر من تسريبات إلى الآن يبدو أن أن يكون جهاز iPhone 14 Pro سيكون مختلفًا عن الآيفون 14 .

فلا يبدو أن آيفون 14 برو الجديد سيكون مثل أي جهاز أخر حيث أن الشركة المصنعة تخلصت من النوتش. في مقابل وضع فتحة صغيرة للكاميرا بدلاً منه، مثل هواتف Android العديدة، أيضًا وجود نتوء أقل بكثير من الكاميرا الخلفية، فيبدو أن الهاتف أصبح أكثر سمكًا، إلى كمان أن الإطار مصنوع من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم. كما من المتوقع أن يصدر هاتف أيفون 14 برو ماكس بألوان الرمادي والفضي والذهبي والأزرق. وتكون المواصفات كالآتي:

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

أبعاد الهاتف: الطول 160.8 مم، العرض 78.1 مم، السمك 7.7 مم.

يدعم الشبكات: 2G، و3G، و4G، و5G، وGPRS، و EDGE .

نوع الشريحة Nano SIM/eSIM. وعدد الشرائح شريحة واحدة.

نوع الشاشة : Super Retina XDR OLED.

حجم الشاشة: 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

دقة الشاشة : 1284×2778 بكسل.

أبعاد الشاشة : 19.5:9، ونسبة الشاشة 87.8 في المئة، كثافة البكسلات 457 بكسل في كل إنش.

بالشاشة زجاج سيراميك مقاوم للخدش، والشاشة مزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.

درجة سطوع الشاشة 1000 شمعة (عادي)، 1200 شمعة (أقصى سطوع).

الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

المعالج : Apple A16 Bionic سداسي النواة 4 نانومتر.

معالج الرسومات Apple GPU خماسي النواة.

البطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وسرعة الشحن 20 واط.

شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة.

الكاميرا : يوجد في الخلفية ثلاث كاميرات الأولى بدقة 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة، وكاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

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