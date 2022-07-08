نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12s مراجعة أقوي هواتف شاومي الجديدة | أهم مميزات وأسعار الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 12s هاتف جديد من هواتف شركة Xiaomi ينضم إلي سلسلة الشركة من الهواتف الرائدة الذكية. حيث مؤخراً أعلنت الشركة عن إطلاق الجيل الجديد من هواتف عائلة Xiaomi 12 السابقة والتي شملت عدد من الهواتف الرائدة والتي قدمت صفقات مميزة كعادة الشركة في هواتفها. حيث أطلقت الشركة ثلاثة إصدارات جديدة وهم Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s ultra. تأتي تلك الهواتف استكمالاً لمسيرة النجاح الذي حققته هواتف الشركة السابقة Xiaomi 12 ، Xiaomi 12 pro ، وأيضاً Xiaomi 12X. يأتي الهاتف مع أحدث تكنولوجيا الهواتف المتوفرة حتي الآن في الهواتف الرائدة كما يظهر ذلك في المعالج أو نظام الكاميرات وكذلك التصميم. بداية بتصميم الهاتف الذي يأتي مشابهاً للإصدار السابق مع خامات تصنيع من الزجاج أو الجلد. كما يتوفر بأحدث وأقوي معالجات كوالكم حتي الآن. وكذلك بنظام كاميرات بالشراكة مع شركة Leica المشهورة بصناعة الكاميرات. والتي قد قدمت شراكة أيضاً مع هواتف شركات أخري كما في هاتفي Honor 50 ، و Honor 50 Pro من شركة Honor. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12s الجديد من شركة Xiaomi.

مواصفات هاتف Xiaomi 12s :

‌أولاً يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 179 جراماً ، مع وجود نسخة أخري من الهاتف تأتي بوزن 182 جراماً.‌

يتوفر الهاتف بخامات تصنيع ظهر من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.

كما يتوفر من الهاتف نسخة أخري تأتي بخامات ظهر مصنوعة من الجلد ، مع نفس الإطار الألومنيوم.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن الهاتف لا يتوفر مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي لكارت الميموري.‌

لم تعلن الشركة أيضاً عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED تتوفر بحجم 6.28 إنش ، مع جودة الـFHD+ وبدقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

تتوفر بحجم 6.28 إنش ، مع جودة وبدقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌ كما تأتي أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 419 بكسل لكل إنش.‌

تتوفر الشاشة بدعم خاصية Dolby vision مع خاصية الـHDR10+ ، مما يوفر درجة وضوح أعلي للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌

مع خاصية ، مما يوفر درجة وضوح أعلي للمحتوي الظاهر علي الشاشة.‌ تأتي أيضاً مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 1100 شمعة ، مما يعطي الشاشة درجة وضوح أعلي حتي في وجود الإضاءة العالية أو في أشعة الشمس.‌

كذلك توفر الشاشة صوراً أكثر وضوحاً ومشبعة بالألوان ، نظراً لعدم الشاشة لخاصية 68B Colors والتي توفر عرض عدد كبير من الألوان علي شاشة الهاتف.‌

والتي توفر عرض عدد كبير من الألوان علي شاشة الهاتف.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم معدل التحديث العالي 120 هيرتز ، ليوفر للشاشة سهولة وسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية موضوعة مسبقاً ، تتوفر من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

أداء الهاتف :

‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة مستخدم جديدة وخاصة من شاومي MIUI 13 .‌

، مع واجهة مستخدم جديدة وخاصة من شاومي .‌ يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لمعالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يقدم تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌

، والذي يقدم تكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر.‌ يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية: الأولي والأساسية منهم تأتي من نوع Cortex-X2 ، مع تردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، تعمل بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة للأربعة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A510 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌ كما يأتي الهاتف مع وحدة معالجة الرسوميات GPU خاصة من شركة Qualcomm أيضاً ، مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

أيضاً ، مع معالج من نوع .‌ كذلك يتوفر من الهاتف أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، وأيضاً 512 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

بالإضافة إلي وجود ذاكرة تخزين داخلية تأتي من نوع UFS 3.1 السريع ، لتوفير سرعة أكبر في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا هاتف Xiaomi 12s :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم خاصية HDR والتصوير حتي جودة FHD فقط.

كما يوجد في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية Dual Pixel PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

مع المثبت البصري الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 123°.‌

بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 123°.‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فهي عدسة Telephoto Macro ، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 مع دعم خاصية الـAF.‌

، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 مع دعم خاصية الـAF.‌ كاميرات الهاتف تأتي مع عدسات خاصة من شركة Leica المشهورة مع دعم خاصية HDR والـPanorama ، كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual-Tone.‌

المشهورة مع دعم خاصية ، كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 8K مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌

ويتوفر أيضاً بدعم التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدلي التقاط 30/60 إطار.‌

كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌كما يتوفر هاتف Xiaomi 12s مع سماعات خارجية من نوع Stereo Speakers ، تأتي بالشراكة مع Harman Kardon لتحسين الصوتيات في الهاتف.‌

، تأتي بالشراكة مع لتحسين الصوتيات في الهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف مستشعر IR BLASTER ، والذي يوفر التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.

، والذي يوفر التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف. أيضاً يتوفر بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يأتي مع دعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

، مع دعم خاصية لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، ومقياس الضوء أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 42 دقيقة فقط.‌

، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 42 دقيقة فقط.‌ كذلك يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 57 دقيقة فقط.‌

أيضاً متوفر مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

كما يأتي مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌ أخيراً: يتوفر الهاتف في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأخضر ، البنفسجي ، الأبيض ، والأسود.

سعر هاتف Xiaomi 12s :

‌700 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 13,200 جنية مصري تقريباً.‌

745 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 14,000 جنية مصري تقريباً.‌

805 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 15,200 جنية مصري تقريباً.

تم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي في الأسواق الصينية ، وفي إنتظار الإعلان الرسمي للأسواق العالمية والعربية في القريب العاجل.