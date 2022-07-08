مميزات جوال iphone 14 نسخة 2022 والميعاد المتوقع لنزوله بالأسواق وسعر هاتف ايفون 14 الجديد

مميزات جوال iphone 14 نسخة 2022 ، لقد إصدرت شركة aplle الكثير من الهواتف بمختلف النسخ والمساحة وحتي باختلاف الطرز ، ولكن من المتوقع أن سلسلة هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس سوف يتميزون بالكثير من التحديثات الذي لم يوجد مثلها في باقي الإصدارت السابقة ، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نعرض لكم اهم مميزات هاتف ايفون 14 وماهو الميعاد المتوقع لنزولة بالأسواق تابعوا المزيد .

مميزات ومواصفات Apple iphone 14

من المؤكد أن مواصفات الكاميرا في هذا الهاتف القادم رائعة حقًا. على الجانب الأمامي ، من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بكاميرا مزدوجة في الخلف.

أيضا ستحتوي على كاميرات بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط بعض الصور الرائعة، وعلى الجانب الأمامي ، يتم الترويج للهاتف بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل + SL ثلاثية الأبعاد لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

أيضا تم تجهيز هذا الهاتف الذكي من Apple بمعالج Hexa-core بحيث يمكنك الاستمتاع بأداء سلس وخالٍ من التأخير أثناء الوصول إلى تطبيقات متعددة ولعب ألعاب رسومات مكثفة.

علاوة على ذلك ، قد يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS v15 وبطارية جيدة 3115 مللي أمبير في الساعة. وبالتالي ، ستتمكن من ممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام أو مقاطع الفيديو والقيام بأشياء أخرى دون القلق بشأن استنزاف البطارية.

كذلك تم الترويج لخيارات الاتصال المختلفة على جهاز Apple iPhone 14 لتشمل WiFi – نعم ، Wi-Fi 802.11 ، b / g / n ، نقطة اتصال محمولة ، Bluetooth – نعم ، v5.0 ، و 5 G مدعوم من الجهاز (لم يتم بدء تشغيل الشبكة الهند) ، 4G (يدعم النطاقات الهندية) 3G ، 2G. علاوة على ذلك ، قد تشمل المستشعرات مقياس التسارع ، والجيروسكوب ، والقرب ، والبوصلة ، والبارومتر ، وسيري.وفقًا للشائعات ، تبلغ أبعاد الهاتف الذكي 146.7 مم × 71.5 مم × 7.4 مم وقد يزن ما يقرب من 164 جرامًا .

الميعاد المتوقع لنزول الهاتف وسعر iphone 14

كذلك ننصح الذين يعشقون إصدار شركة apple أن يقوموا بشراء نسخة هاتف Apple iPhone 14 القادم الذي من المتوقع أنه سيتم إطلاقه في دولة الهند في 31 أكتوبر 2022 القادم ، بسعر 79900 روبية كذلك من المتوقع أيضا أن يأتي الهاتف بشاشة غامرة مقاس 6.1 بوصة (15.49 سم) بدقة 1170 × 2532 بكسل حتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب برؤية واضحة تمامًا، إلى جانب ذلك يشاع أن الهاتف يحتوي على 4 غيغابايت و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 غيغابايت من متغير التخزين الداخلي ، مع هذا التخزين الداخلي العالي ، ستتمكن من تخزين مقاطع الفيديو والأفلام والأغاني وغيرها من الأشياء دون القلق بشأن قيود المساحة.