آخر أخبار ببجي وتحديثات رائعة لعشاق PUBG MOBILE

إذا كنت تريد معرفة آخر أخبار ببجي فهذا المقال سينتقل لك بعض المعلومات عن آخر التحديثات التي ظهرت في اللعبة، إن لعبة ببجي أصبحت الأكثر شهرة في ألعاب الحرب والقتال في السنوات الأخيرة، وأصبح الكبار والصغار مغرمون بها، لذلك يتم تحديث اللعبة من وقت لآخر بتقنيات أفضل لكي تصبح أكثر متعة وحماسة وتخوض معارك كثيرة تكون أنت البطل بها.

آخر أخبار ببجي

بحث الكثير من لاعبين لعبة ببجي عن آخر التحديثات التي تم تطبيقها في اللعبة في آخر فترة، ولكن هذه التحديثات أصبحت متوفرة بالفعل على متجر جوجل بلاي، وبالنسبة لعدد اللاعبين الذين يمارسون هذه اللعبة فقد وصل إلى ٤٠٠ مليون بل وأكثر في وقتنا هذا، مما جعل الشركة تحقق مكاسب باهظة للغاية من جميع أنحاء العالم، وفي الفقرة القادمة سوف نتعرف أكثر على آخر تحديثات لعبة ببجي.

تحديثات لعبة ببجي

تعرف الآن على آخر تحديثات ظهرت في لعبة ببجي وتم تطبيقها بالفعل، والتي حازت على إعجاب كل اللاعبين وأصبحت اللعبة أكثر متعة وإثارة:

أصبح للاعبين القدرة على تغيير وضعهم إلى وضع كلاسيك مود من على الواجهة.

حدوث بعض التغيرات في منطقة الجزيرة مثل حدوث براكين وحدوث انهيارات للجليد.

أصبح هناك تغييرات جديدة في خطة livik.

تم إضافة القدرة على القفز لأي لاعب من أجل مواجهة العدو بشكل أكثر احترافية.

إذا قمت بأخذ عملات من المتاجر فأصبح الآن لديك القدرة على تغييرها إلى عملة أخرى.

توافرت خاصية القدرة على السباحة للاعبين.

تحديثات بالمعدات

أصبح هناك أنواع أخرى من المعدات التي تم إضافتها إلى اللعبة مؤخراً، ومن أبرزها:

معدة يسمى p90 smg بالإضافة إلى ذخيرة حجمها ٥,٧ ملليمتر.

توافر خاصية استخدام اللاعبين لمعدات الدخان.

توافر طائرة ولكن بدون طيار.

أصبح يمكن انضمام حوالي ٦٤ لاعب إلى الفريق لتصبح المباراة أكثر متعة.

في نهاية مقالنا اليوم نكون عرضنا لك آخر أخبار ببجي وآخر التحديثات التي ظهرت بها، فإذا كنت شغوف بمعرفة آخر الأخبار عن اللعبة، فيمكنك دائماً زيارة موقعنا لمتابعة آخر التحديثات والأخبار أول بأول من أجل الاستمتاع بمباراة أكثر إثارة ومتعة من قبل.