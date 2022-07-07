نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ إصدار iPhone 14 والسعر تغييرات هائلة في مجموعة هواتف iPhone 14 لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقارير جديده تؤكد التغيرات الهائلة في مجموعة هواتف iPhone 14 لعام 2022. عقدة شركة ابل مؤتمرها wwdc وهو مؤتمر آبل العالمي للمطورين. واعلن ان نظام التشغيل ios16 الجديد سيتم تنفيذ في iPhone 14. وتقديم احدث الميزات الجديدة في شاشة القفل لـ ايفون 14 مع بعض الأدوات والتغييرات الإضافية. مع مكتبة مشاركة icloud ومجموعه من شرائح m2 الجديدة مع تصميم جديد تماما لاير ماك بوكair macbook. تم التركيز بشكل كبير في مؤتمر wwdc لشركة ابل علي احدث إصدار لها وهو ايفون 14 الجديد بجميع شرائحه المختلفة.

تاريخ إصدار iPhone 14

يوجد الكثير من التسريبات والتقارير المختلفة من مصادر موثوقة وغير موثوقه عن موعد إصدار iPhone 14. ولكن كل هذه التقارير ليس دليل بشكل كافي علي متي ينزل ايفون 14 في الأسواق العالمية لمختلف الدول العربية والأجنبية.

في حالت لم يكن هناك صعوبة في إيجاد بعض الرقائق المعدنية أو المكونات المستخدمة في تصميم ايفون ١٤ الجديد. والذي سيكون بسببه الظروف التي يمر بها العام من أبوبئة وحروب. والتي أدت إلي قلة استيراد وتصدير بعض الشرائح الإلكترونية المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية. لذا في هذه الحالة سيكون من المتوقع تاريخ إصدار iPhone 14 الجديد في أواخر شهر 9 سبتمبر 2022.

apple iphone 14 pro max release date الدليل علي تاريخ إصدار iPhone 14

apple iphone 14 pro max release date مراجعه سريعه علي كافة إصدارات هواتف ايفون التي قامت بطرحها واصدراها في الأسواق للأعوام الماضية حتي الآن في عام 2022. تم إصدار ايفون 4S في 14 اكتوبر عام 2011. ومن بعده تم أصدار ايفون 5 في 21 “سبتمبر” 2012. ثم في 2016 بعد 4 سنوات من إصدارة هواتف ابل الأخيرة كما أصدرت في هذا العام ايفون 7 iPhone 7 Plus وكان في يوم 16 “سبتمبر”2016.

في 2019 تم أصدار ايفون 10S في 21 “سبتمبر” 2019. وأخيرا في العام الماضي 2021 تم أطلاق اخر إصدارات شركة ابل من 23 أكتوبر حتي 13 نوفمبر. كان الاستثناء الكبير في عام 2020. وكان ذلك مع إصدار ايفون 12 في شهر أكتوبر نظرا لظروف فيروس كورونا. وفي 2021 ايفون 13 ، ايفون 13برو ماكس في 24 سبتمبر 2021. لذلك من المتوقع جدا apple iphone 14 pro max release date إصدار ايفون 14 في شهر سبتمبر 2022.

مجموعة هواتف iPhone 14 لعام 2022

ننتظر جميعا احدث إصدارات شركة ابل والتي صرحت عنها خلال مؤتمرها الصحفي وهو ايفون 14 بمختلف شرائحه أو أصداراته. حيثما هناك بعض التسريبات التي ترجح 4 إصدارات من إصدار iPhone 14 مع اختلاف السعر و تغييرات هائلة داخل كل أصدار منهم علي حدي. هناك بعض التقارير التي تخبرنا بان ايفون 14 برو ، ايفون 14 برو ماكس سيحصلان علي العلامة التجارية الجديدة وهي شرائح A16 الجديدة الإصدارات الأكثر تكلفة حتي الآن. بينما ستحصل ايفون 14 ، ايفون 14 ماكس علي شرائح A15 وهي الشريحة التي كانت موجوده مسبقا في أصدرات ابل من هاتف ايفون 13.

تحديدا الفارق هنا هو 10 نقاط فقط بين كل إصدار من تلك الشرائح حيث تفرق شرائح A15 عن شرائح A14 ب 10 نقاط فقط وبالتالي تصبح شرائح A16 اسرع بنسبة 10 نقاط من A15.

سعر ايفون apple iphone 14 pro max price14

يتساءل العديد من حول العالم apple iphone 14 pro max price عن سعر ايفون 14 الجسم الرئيسي لايفون 14 سوف يكون هيكل كامل من الالمنيوم وسكون لدية كاميرة مزدوجة من الخلف مع عدسات كبيرة وواسعه. لدية بطارية سعتها 3095 مللي امبير والطراز الأساسي لأول إصدار سيكون بسعة 128 جيجا مثل الهواتف السابقة له.

وأخير سوف يبدأ سعر ايفون apple iphone 14 pro max price14 من 799 دولار أمريكيا بالارتفاع تدريجيا إلي احدث أصدراته وهو ايفون 14 برو ماكس