نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحج السعودية 2022 علي نايل سات وعرب سات “تردد قناة لبيك اللهم لبيك” شاهد البث الحي لتكبيرات العيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الحج حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي يسعى العديد من الأفراد الي تنزيل التردد الخاص بها أما داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى البلدان العربية، وذلك مع اقتراب مجيء عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفات المباركة، ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك يأتي في يوم السبت القادم في تاريخ 9 من شهر يوليو و10 من شهر ذي الحجة، وسوف نعرض لكم بالتفصيل تردد قناة الحج.
مميزات قناة الحج
أن هذه القناة تعتبر من أهم القنوات التي تردد دعاء لبيك اللهم لبيك طوال شهر ذي الحجة وتنقل تفاصيل الحج من داخل بيت الله الحرام بمدينة مكة المكرمة وذلك ببث متواصل على مدار الساعة كما أنها تنقل طقوس الحج لهذا العام، كذلك أيضًا تقوم قناة الحج ببث القرآن الكريم طوال اليوم لكن طوال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كما أنها تعرض ذهاب الحجاج إلى مكة المكرمة للقيام بنسك الحج على مدار الساعة.
تردد الحج السعودية نايل سات 2022
نوضح لكم تردد القناة في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات وهو يتمثل في الآتي:
- التردد هو 10922
- نوع الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- معدل الترميز 27500
التردد عرب سات
نوضح لكم التردد على القمر الصناعي عرب سات بأعلى جودة في العرض وذلك من خلال النقاط التالية:
- التردد هو 12015
- نوع الاستقطاب عمودي
- ادخل معامل تصحيح الخطأ 3/4
- اكتب معدل الترميز 27500
- الجودة HD
تردد قناة لبيك اللهم لبيك
تقوم قناة لبيك اللهم لبيك ببث أحداث الحج في هذه الأيام العظيمة مع اقتراب عيد الأضحى فهي تقوم بالمشاركة مع العديد من القنوات الفضائية في بث تفاصيل الحج على مستوى البلاد العربية والتي يتابعها العديد من الأفراد بشوق ولهفة لقدوم عيد الأضحى المبارك وتترك إحساس للعديد من الأفراد أنهم موجودين داخل الحرم المكي، لتنزيلها اتبع التالي:
- في البداية اضبط التردد علي 12654
- ثم اجعل الاستقطاب افقي.
- بعد ذلك اكتب الترميز 27500
- ثم اجعل معامل تصحيح الخطأ 6\5
- يمكنك متابعة القناة علي القمر الصناعي هوت بيرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الحج السعودية 2022 علي نايل سات وعرب سات “تردد قناة لبيك اللهم لبيك” شاهد البث الحي لتكبيرات العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.