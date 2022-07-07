نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الحج السعودية 2022 علي نايل سات وعرب سات “تردد قناة لبيك اللهم لبيك” شاهد البث الحي لتكبيرات العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الحج حيث تعتبر هذه القناة من أهم القنوات التي يسعى العديد من الأفراد الي تنزيل التردد الخاص بها أما داخل المملكة العربية السعودية أو على مستوى البلدان العربية، وذلك مع اقتراب مجيء عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفات المباركة، ومن الجدير بالذكر أن عيد الأضحى المبارك يأتي في يوم السبت القادم في تاريخ 9 من شهر يوليو و10 من شهر ذي الحجة، وسوف نعرض لكم بالتفصيل تردد قناة الحج.

مميزات قناة الحج

أن هذه القناة تعتبر من أهم القنوات التي تردد دعاء لبيك اللهم لبيك طوال شهر ذي الحجة وتنقل تفاصيل الحج من داخل بيت الله الحرام بمدينة مكة المكرمة وذلك ببث متواصل على مدار الساعة كما أنها تنقل طقوس الحج لهذا العام، كذلك أيضًا تقوم قناة الحج ببث القرآن الكريم طوال اليوم لكن طوال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، كما أنها تعرض ذهاب الحجاج إلى مكة المكرمة للقيام بنسك الحج على مدار الساعة.

تردد الحج السعودية نايل سات 2022

نوضح لكم تردد القناة في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات وهو يتمثل في الآتي:

التردد هو 10922

نوع الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

التردد عرب سات

نوضح لكم التردد على القمر الصناعي عرب سات بأعلى جودة في العرض وذلك من خلال النقاط التالية:

التردد هو 12015

نوع الاستقطاب عمودي

ادخل معامل تصحيح الخطأ 3/4

اكتب معدل الترميز 27500

الجودة HD

تردد قناة لبيك اللهم لبيك

تقوم قناة لبيك اللهم لبيك ببث أحداث الحج في هذه الأيام العظيمة مع اقتراب عيد الأضحى فهي تقوم بالمشاركة مع العديد من القنوات الفضائية في بث تفاصيل الحج على مستوى البلاد العربية والتي يتابعها العديد من الأفراد بشوق ولهفة لقدوم عيد الأضحى المبارك وتترك إحساس للعديد من الأفراد أنهم موجودين داخل الحرم المكي، لتنزيلها اتبع التالي: