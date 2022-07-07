جوجل تبدأ في إيقاف الخدمة المجانية على تطبيق شهير لهواتف أيفون وأندرويد

بدأت شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكية في إيقاف النسخة المجانية للتطبيق الشهير Hangouts على جميع هواتف آيفون وأندرويد، حيث أنه لم يعد بإمكان مستخدمي التطبيق الوصول إلى التطبيق سواء من خلال هواتفهم الذكية أو من خلال موقع الويب الخاص بهم، حيث أشار موقع 9to5Google أن شركة Google قد أوقفت منذ فترة تحميل تطبيق Hangouts على متجر جوجل بلاي لجميع هواتف أندرويد، كما أنه لم يستطع مستخدمي هواتف آيفون تحميل التطبيق من متجر App Store، حيث أنها بدأت بالفعل في توجيه المستخدمين إلى تطبيق Google Chat.

جوجل تبدأ في إيقاف الخدمة على تطبيق Hangouts

عند محاولة دخول المستخدمين إلى موقع الويب الخاص بتطبيق Hangouts، تظهر رسالة فورية للمستخدمين تطالبهم بأنه قد حان وقت الدردشة في Gmail، كما أنها تشجع جميع المستخدمين على استخدام تطبيق Google Chat، حيث أنه تم ترحيل العديد والغالبية العظمى من رسائل المستخدمين إلى تطبيق Google Chat، وقامت الشركة بتعطيل إضافة موقع Hangouts Chrome، وسوف يتوقف هذا الشهر تطبيق Hangouts عن العمل على الشريط لجانبي لـ Gmail على الويب، كما أنه يطلب من الجميع استخدام تطبيق الويب التقدمي الرائع PWA على chat.google.com.

وسوف تقوم شركة جوجل خلال الفترة القادمة بتحذير جميع مستخدمي تطبيق Hangouts قبل إغلاق التطبيق بشكل كامل ونهائي، والذي من المتوقع أن يكون في شهر أكتوبر القادم 2022، وذلك قبل توجيه Hangouts إلى Google Chat خلال شهر نوفمبر القادم 2022، وسوف يظل المستخدمون قادرون على استخدام تطبيق hangouts.google.com حتى شهر أكتوبر 2022، وأن ما تبقى من تطبيق Hangouts الكلاسيكي هو القدرة على تنزيل البيانات عبر Google Takeout.

والجدير بالذكر أن شركة Google تسعى خلال هذه الفترة لعمل العديد من التطويرات الجديدة وتقديم الميزات الرائعة للمستخدمين خلال المرحلة القادمة، في ظل منافسة قوية وشرسة بين العديد من الشركات التكنولوجية في العالم، لذ تسعى الشركة غلى تقديم العديد من التطبيقات الجديدة الرائعة، فضلاً على حذف بعض التطبيقات القديمة التي قد لا تفي بالغرض المطلوب منها بشكل كامل في ظل المنافسة الشرسة، حيث تسعى لإرضاء جميع المستخدمين.