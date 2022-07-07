طريقة تحميل Gta san andreas جاتا سان أندرياس 2022 للموبيل

Gta san andreas واحدة من الألعاب المشوقة التي تمكنك من الانتقال إلى عالم ملئ بالمنافسة والإثارة، فمن خلالها تكلف بمهمات يكون من الضروري اجتيازها للفوز، تتيح لك التجول في شوارع مدينة سان اندريس والتي حرص المصممون على أن تشبه الواقع إلى حد كبير من حيث المباني والمعالم والشوارع، حتي الشخصيات الموجودة بها تشبه الحقيقية ويعتبر هذا الإصدار هوا السابق للعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي والتالي بعد جراند ثيفت أوتو 5 ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة والمواصفات الخاصة بها لذا كل ما عليك الآن هو تحميل اللعبة للاستمتاع بما تقدمه من إمكانيات ومغامرات.

شرح لعبة Gta san andreas 2022

يعرف عن هذه اللعبة أنها واحدة من أشهر ألعاب المطاردة بالسيارات في العالم ولها كثير من المحبين، وإليك بعض المعلومات التي تخصها فيما يأتي:

يمكنك تنزيل اللعبة على جميع هواتف الأندرويد بمختلف إصداراتها.

تكلفك بعدة مهام يكون من الضروري اجتيازها لحصد الفوز في النهاية والارتقاء إلى مستويات أعلي.

تحتوي على أشكال وأنواع مختلفة من السيارات والتي يمكنك التحكم فيها من خلال الخيار options الموجود داخل اللعبة.

تدخل في قصة معينة واقعية خلال اللعب وتواجه أمامك شخصيات شكلها شبه حقيقي وكأنهم من الواقع.

تم تغيير جميع شخصيات اللعبة التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة ووضعت التعديلات المناسبة.

تضم Gta san andreas عدة عصابات تساعدك في أعمال القتال والمنازعات مع العصابات الأخري.

توجد بها عائلة جروف ستريت الأمريكية أصحاب البشرة السوداء وتتميز هذه العائلة بارتداء اللون الأخضر.

نلاحظ أيضاً عائلة بالاس التي تجمعها عداوة كبيرة مع جروف ستريت وتنقسم هذه العائلة إلى أربع مجموعات.

مواصفات Gta san andreas اخر اصدار

إذا كنت من محبين ألعاب الشوارع وخاصة السيارات والمطاردات عليك الإسراع في تنزيل لعبة جاتا سان اندريس بإصدارها الجديد، ولهذه اللعبة عدة مواصفات تتمثل فيما يأتي:

الاسم Gata san andreas.

التوافق Android.

الحجم 1.8 ميجابايت.

الترخيص free.

الفئة العمرية مناسب للجميع.

المساحة صغيرة .

نوع الملف apk.

اللغة الإنجليزية.

طريقة تحميل جاتا سان اندرياس للموبيل