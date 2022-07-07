نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون ١٤ الجديد New iPhone بأحدث التقنيات والمواصفات العملاقة أبل ‏Apple تبهر عملائها في 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون ١٤ الجديد New iPhone. عملاق الجيل الحالي من شركة ابل ‏Apple ألعالميه أصدرت الشركة عدة إصدارات من هواتفها الحديثة جدا. حيث كان آخرهم iPhone 13 والذي حظي بشعبية كبيرة و لكن هذا لا يعني أن Apple لا تعمل بجد على iPhone 14 بالفعل لأنها تسعي دائما إلي إبهار عملائها من محبي الهواتف التي تعمل بنظام أل ios 14 من ابل. وبالنظر إلى عدد التسريبات المفاجئ ، لدينا بالفعل بعض المعلومات ألمهمة عما يمكن أن تخطط له الشركة لعام 2022 النطاق. في الواقع إذا كانت الشائعات صحيحة ، فقد تكون ترقية أكثر إثارة مما هو معروض من iPhone 13. حيث تشير الشائعات الحالية إلى إعادة تصميم محتملة ، وإزالة درجة Face ID ، وتحسين إعداد الكاميرا أيضًا. ستجد كل ما تريد معرفته عن ايفون ١٤ الجديد New iPhone.

ايفون ١٤ الجديد New iPhone بأحدث التقنيات والمواصفات

مع وضع ذلك في الاعتبار ، نحدد كل ما يمكن معرفته عن iPhone 14 في الوقت الحالي ، بما في ذلك تاريخ الإصدار وتوقعات الأسعار بالإضافة إلى أحدث التسريبات والشائعات التي توضح بالتفصيل ما يمكن توقعه من مجموعة iPhone الرائدة لعام 2022 من Apple.

حيث تجري الشركة دورة كامله قبل تصميم هاتف جديد يعمل بنظام ios. الهدف من هذه الدورة هو مراجعة كل تفصيله من تصميم وإمكانية الهاتف الجديد الذي تريد طرحة للأسواق وهذا ما يميز ابل هو أنها تعمل علي أدق التفاصيل واحدث التقنيات التكنولوجيا الحديثة.

لذلك تمر مرحلة التصميم الجديد خلال مدة سنوات متتاليه تخصص كل فتره منها في فحص وتدقيق كافة إمكانيات الجهاز الجديد. لأنها تقوم بإصدار أنواع مختلفة من الأجهزة سواء كانت أجهزة محموله أو لوحية أو ساعات حديثه. وغيرها من انظمه التشغيل الحديثة جدا والمنافسة بشكل قوي ورائده في عالم الأجهزة الإلكترونية .

متى سيتم إصدار ايفون ١٤ الجديد New iPhone؟

أخيرا سنجاوب علي أسئلة الكثير من محبي هواتف ابل وهو متى ينزل ايفون 14. كشفت شركة Apple بشكل رسمي عن iPhone 13 في سبتمبر 2021 ، لذلك ما زلنا قريبين بعض الوقت عن إصدار الجيل التالي من iPhone 14 الجديد كليا.

على الرغم من عدم وجود أي شائعات قوية حول تاريخ الإصدار في الوقت الحالي ، تميل إصدارات iPhone إلى الحدوث في شهر سبتمبر – باستثناء عام 2020 نظرا لظروف الوباء. لذلك مع أخذ ذلك في الاعتبار نتوقع إصدار ايفون ١٤ الجديد في وقت ما في شهر سبتمبر 2022.

عموما لا نتوقع توفرًا واسعًا عند أول طرح للهاتف في الأسواق العالمية حيث لاحظت شركة Nikkei Asia أن الإنتاج على “iPhone 14 Max” الجديد قد عانى كجزء من عمليات إغلاق Covid لمدة شهر في الصين مع وتيرة إعادة فتح “بطيئة نوعًا ما”.

كما تزعم بعض التقارير أن شركة Apple طلبت من الموردين تسريع تطوير الإنتاج. ولكن من المتوقع ان يكون هناك مخزون محدود من iPhone 14 Max. إذا ظهر في وقت لاحق من هذا العام بعد نزول ايفون ١٤ الجديد.

سعر ايفون ١٤ الجديد في الأسواق

كم سيكلفني ايفون الجديد iPhone 14؟ لا يوجد إعطاء أي تنبؤات ملموسة بشأن الأسعار بشكل رسمي حتي الآن ، ولكن الخبر السار هو أنه حتى مع انتشار نقص الدوائر المتكاملة “chip:هي دائرة إلكترونيه مصغرة وهي من ضمن ما يعرف بتقنية ميكروية والتي هي بدورها جزء من الهندسة الإلكترونية” في عام 2022 والذي أدى إلى ارتفاع السعر الذي يتعين على Apple دفعه مقابل المكونات الأساسية في التصنيع ، فإن مجموعة iPhone 13 لهذا العام تأتي بنفس سعرها ولم يتم رفع الأسعار نتيجة للنقص الموجود في تلك المواد.

مع هذا لا يعني بالضرورة أننا نتوقع نفس الشيء من إصدارات ابل الجديدة لهذا العام ، إلا أنها علامة جيدة على أن Apple تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سعر iPhone الحالي.

كمرجع ، لتكاليف هواتف iPhone الحاليه:

iPhone 13 Pro Max جنيهًا إسترليني – 1099 / 1099 دولارًا

iPhone 13 Pro جنيهًا إسترليني- 999 / 999 دولارًا

iPhone 13 جنيهًا إسترليني- 799 / 799 دولارًا

iPhone 13 Mini جنيهًا إسترليني- 699 / 699 دولارًا

iPhone 11 جنيهًا إسترليني- 599 / 599 دولارًا

iPhone XR جنيهًا إسترليني- 499 / 499 دولارًا

iPhone SE جنيهًا إسترليني- 399 / 399 دولارًا

احدث الإشاعات المؤكدة عن ايفون ١٤ الجديد

هناك تسريبات آيفون 14 عديدة متداوله حول مواصفات و أسعار ايفون 14 الجديد والتي سوف نسردها لكم داخل هذه الفقرة. حيث هناك مواصفات خرافيه مصممه في هاتف ابل الجديد. والتي صرحت عنه ابل حيث سوف يكون هناك تغييرات جزريه وحصرية في هاتفها الجديد لعام 2022.

اذا بعض الإشاعات ترجح أن سلسلة الايفون ١٤ الجديدة ستحرز تغيير جزري عما سبق من الهواتف التي تعمل بنظام ios. من حيث التصميم الخارجي للهاتف وهم 4 أشكال ، 4 مقاسات مختلفه.

الأول ايفون 14 بمقاس 6.1 انش بسعر 799 دولار الثاني ايفون 14 ماكس بمقاس 6.7 انش وبسعر 899 دولار. الثالث ايفون 14 برو بمقاس 6.1 انش وبسعر 999 دولار. الرابع ايفون 14 برو ماكس الجديد كليا 6.9 انش ويبدأ بسعر 1099 دولار.

اهم الإشاعات المتداوله عن ايفون ١٤ الجديد

ثم من المتوقع توقف اصدرا ايفون ميني من سلسلة هواتف ايفون ١٤ الجديد New iPhone. وسوف يكون متوفر فقط في إصدارات ايفون 13، ايفون 12 فقط. علي سبيل المثال الايفون 14 مكس لا يحتوي علي تقنية بروموشن ProMotion و يحتوي فقط علي كاميرتين في العدسه الخلفيه.

بالمثل من اكثر الشائعات المؤكده ان تصميم سلسلة ايفون ١٤ الجديد New iPhone شبيه هاتف Apple iPhone 4. والذي تم صدوروه لاول مره في عام 2010 وكان ذو تصميم انيق جدا.

ايضا هناك اشاعه اخري ان النتوء العلوي في ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس هتتلغي تماما ولكنها ستكون موجوده فقط في ايفون ١٤ iPhone 14 و ايفون ١٤ ماكس iPhone 14 Max فقط وهذه هي الفروق بينهم كما هو موضح في الفيديو.

من المتوقع ان كاميرة الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس سوف تدعم ال 8k. ولكن هذه الاشاعه من الصعب حدوثها لزيادة تكاليفها والتي ستؤدي الي رفع سعر ايفون ١٤ الجديد كليا.

كما من المتوقع اضافة تاتش آي دي Touch ID بصمة اليد في ايفون ١٤ الجديد بالاضافة الي الفيس آي دي Face ID الموجوده بالفعل. وذلك سعيا من شركة ابل Apple في حل مشكلة الفيس آي دي في الوقت الحالي. وهو صعوبة التعرف علي الوجة نظرا لارتداء الاقنعه والكمامات للحماية من وباء كورونا المنتشر. حيث يواجه بعض مستخدمي هواتف ابل 2022 مشكلة في الدفع من خلال ‏Apple Pay ويضطرون لازالة الكمامة عن وجوههم لاتمام عملية الدفع الخاصه بهم.

هناك شائعه اخري وهي عدم وجود مدخل للشاحن في ايفون 14 الجديد والتي سوف يستم استبدالها بشاحن وايرلس Wireless خارجي او الماك سيف MagSafe والهدف الاساسي من الغاء جميع مداخل ايفون ١٤ الجديد New iPhone هو ان يكون الهاتف مضاد للماء كليا.

موعد نزول ايفون 14 كما هو متوفع في شهر 9 سبتمبر للعام الحالي 2022 باقوي التصميمات والاضافات التي ستبهر عملاء شركة ابل والتي تسعي جاهده في تقديم افضل ما لديها. والهدف حل جماعي مشاكل مستخدمي هواتفها وتحقيق النجاح في المنافسه القوية مه شركات الهواتف الاخري مثل سامسنوج وغيرها.