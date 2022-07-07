Huawei Nova 10 pro أحدث هواتف شركة هواوي | أهم مميزات وعيوب الهاتف

Huawei Nova 10 pro نسخة أخري وإصدار جديد آخر ينضم إلي أحدث إصدارات شركة Huawei من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لهذا العام. حيث منذ يومين أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـNova الشهيرة بين عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية. فقدمت الشركة هاتفين وهما Huawei Nova 10 ، وأيضا النسخة الأقوي Huawei Nova 10 pro. يأتي الهاتفين بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية المتشابهة إلي حد كبير ، لكن مع بعض الاختلافات البسيطة في نسخة البرو. يأتي الهاتف مع أحدث إصدار لنظام تشغيل هواوي الخاص HarmonyOS ، أيضاً مع معالج من كوالكوم Snapdragon 778G. كما تظهر الاختلافات بين الهاتفين في نظام الكاميرات خاصة الأمامية فيأتي الهاتف بإعداد ثنائي للكاميرات الأمامية. وكذلك أيضاً مع بطارية بسرعة شحن أكبر 100 وات. والجدير بالذكر أن للشركة هواتف أخري أيضاً ضمن نفس العائلة من هواتفها مثل : Huawei Nova Y90 ، Huawei Nova 9 ، Huawei Nova 9 pro. وفيما يأتي نستعرض معكم باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova 10 pro الجديد من شركة Huawei.

مواصفات هاتف Huawei Nova 10 pro :

‌يأتي وزن الهاتف مقدراً بحوالي 191 جراماً.‌

كما يأتي بخامات ظهر مصنوع من البلاستيك بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌ لكن الهاتف لا يتوفر مع وجود مدخل كارت الميموري الإضافي ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتوفرة بالهاتف.‌

وكما الحال في الإصدار الآخر من نفس العائلة لا يتوفر الهاتف بدعم رسمي لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

تأتي شاشة الهاتف من نوع OLED وبحجم 6.78 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1200×2652 بكسل.

وبحجم 6.78 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة 1200×2652 بكسل. أيضاً تأتي الشاشة مع معدل كثافة بكسلات 429 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية الـHDR10 ، والتي تعطي وضوح أكبر وأفضل لمحتوي الشاشة.‌

، والتي تعطي وضوح أكبر وأفضل لمحتوي الشاشة.‌ بالإضافة إلي دعم الشاشة لخاصية 1B Color ، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ كذلك شاشة الهاتف تتوفر بالسرعة والسلاسة في الحركة والتنقل ، وذلك لدعم الشاشة لمعدل التحديث الجديد 120 هيرتز.‌

الأداء :

يعمل الهاتف بنظام تشغيل شركة هواوي الخاص وهو HarmonyOS 2.0 ، مع واجهة مستخدم هواوي الخاصة EMUI.‌

، مع واجهة مستخدم هواوي الخاصة كما يتوفر الهاتف مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 4G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يحتوي المعالج علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A78 ، تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.42 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.42 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، لكن مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌ كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات خاص من شركة Qualcomm ، ويأتي من نوع Adreno 642L .‌

، ويأتي من نوع .‌ يتوفر الهاتف في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

كاميرا هاتف Huawei Nova 10 pro :

‌يأتي الهاتف مع إعداد ثنائي للكاميرات الأمامية: الأولي والأساسية تأتي بدقة 60 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تتوفر مع زاوية تصوير 100° بالإضافة إلي دعم خاصية الـAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير البورترية والعزل بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.‌

كذلك يوجد في ظهر الهاتف أيضاً إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، مع دعم خاصية PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 112°.‌

بزاوية تصوير 112°.‌ وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في العمق وتحسين تصوير البورترية ، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يأتي الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل أيضاً مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.‌

مع دقة 1080 بكسل أيضاً مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.‌ كذلك الهاتف متوفر مع دعم خاصية Gyro-EIS ، والتي تتيح التثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Huawei Nova 10 pro بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية عالية وواضحة.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة صوتية عالية وواضحة.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع مدخل 3.5 مللي إضافي لتركيب سماعات الأذن ، إلا أنه يمكن استخدامها عن طريق مدخل الشحن مع منفذ Type C.‌

كما يأتي أيضاً بدعم خاصية NFC ، لسهولة نقل واستقبال الملفات عن قرب.‌

، لسهولة نقل واستقبال الملفات عن قرب.‌ إلا أن الهاتف لا يتوفر مع دعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع بالهاتف تأتي من نوع Optical ومكانها أسفل الشاشة الأمامية ، كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

ومكانها أسفل الشاشة الأمامية ، كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌ كذلك يتوفر الهاتف مع دعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، الجيروسكوب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية أكبر بحجم 4500 مللي أمبير وتتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 وات.‌

حيث يمكن عن طريق ذلك الشاحن السريع شحن الهاتف من نسبة 20% وحتي 80% في خلال 10 دقائق فقط.‌

الهاتف أيضاً متوفر مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.‌

كما يأتي مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 2.0 السريع ، مع دعم خاصية OTG.‌

السريع ، مع دعم خاصية أخيراً : متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الفضي ، البنفسجي ، والأخضر أيضاً.

سعر هاتف Huawei Nova 10 pro :