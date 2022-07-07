نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات ومصر والسعودية في المقال التالي
سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من المواصفات الممتازة في هاتف آيفون 14 برو ماكس، وهو من أكثر الهواتف الذكية والرائعة للغاية في هذا الوقت الحالي، وتقوم شركة أبل على تحقيق الهاتف الجديد الناجح وبسبب أنه يمتلك الكثير من المميزات وأيضاً المواصفات، وحقق الكثير من المبيعات، ويكون البطارية الخاصة به تصمد لمدة طويلة عند استعمال الهاتف.
سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول
مواصفات آيفون 14 برو
يوجد الكثير من المواصفات الخاصة لآيفون 14 برو، ومن أبرز تلك المواصفات كالآتي:
- يمتلك هذا الهاتف على المعالج القوي من النوع Apple A16، ويقوم بتكنولوجيا خمسة نانومتر وأيضاً سداسي النواة.
- يحتوي الهاتف على معالج رسوميات قوية من النوع Apple.
- يوجد في هذا الهاتف الكاميرا الأمامية المزدوجة رائعة للغاية، التي تمنح الصور الممتازة حيث تكون الدقة الخاصة بها تبلغ حوالي 16 ميجا بكسل.
- وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على اربع كاميرات خلفية وتحتوي الدقة على 16 ميجا بكسل.
- يحتوي هذا الهاتف على تشغيل كافة الشبكات وبالتحديد شبكة الجيل الرابع وأيضا الجيل الخامس.
- يوجد في الهاتف على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء خلال التحدث في الهاتف.
- يكون الوزن الخاص بالهاتف 240 جرام.
- يدعم هاتف آيفون 14 برو على خاصية تصوير الفيديوهات بأعلي جودة والتي تبلغ 4k.
- ويدعم الهاتف أيضاً بتشغيل الكثير من الترددات ومنها a.b.g.n.ac.
سعر آيفون 14 برو
هناك الكثير من الأسعار المختلفة في جميع أنحاء الدول، ومن ضمن تلك الأسعار كالآتي:
- يوجد النسخة 256 جيجا وهذا يكون بسعر 1099 دولار، أما عن النسخة 512 جيجا يكون بسعر 1200 دولار، بينما نسخة واحد تيرا وهذا يكون بسعر 1400 دولار.
- نسخة 256 جيجا في مصر وهذا يكون بسعر 24000 جنية مصري، أما عن النسخة 512 جيجا يكون هذا بسعر 28000 جنية مصري.
- يبلغ سعر النسخة 265 في السعودية 5100 ريال سعودي أما عن النسخة 512 وهذا يكون بسعر 5700 ريال سعودي.
- ثمن هاتف آيفون برو النسخة 256 في دولة الإمارات بسعر 2700 درهم، اما عن النسخة 512 جيجا تكون بسعر 51200 درهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات ومصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.