سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في الإمارات ومصر والسعودية

سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يوجد الكثير من المواصفات الممتازة في هاتف آيفون 14 برو ماكس، وهو من أكثر الهواتف الذكية والرائعة للغاية في هذا الوقت الحالي، وتقوم شركة أبل على تحقيق الهاتف الجديد الناجح وبسبب أنه يمتلك الكثير من المميزات وأيضاً المواصفات، وحقق الكثير من المبيعات، ويكون البطارية الخاصة به تصمد لمدة طويلة عند استعمال الهاتف.

سعر ومواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو

يوجد الكثير من المواصفات الخاصة لآيفون 14 برو، ومن أبرز تلك المواصفات كالآتي:

يمتلك هذا الهاتف على المعالج القوي من النوع Apple A16، ويقوم بتكنولوجيا خمسة نانومتر وأيضاً سداسي النواة. يحتوي الهاتف على معالج رسوميات قوية من النوع Apple. يوجد في هذا الهاتف الكاميرا الأمامية المزدوجة رائعة للغاية، التي تمنح الصور الممتازة حيث تكون الدقة الخاصة بها تبلغ حوالي 16 ميجا بكسل. وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على اربع كاميرات خلفية وتحتوي الدقة على 16 ميجا بكسل. يحتوي هذا الهاتف على تشغيل كافة الشبكات وبالتحديد شبكة الجيل الرابع وأيضا الجيل الخامس. يوجد في الهاتف على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء خلال التحدث في الهاتف. يكون الوزن الخاص بالهاتف 240 جرام. يدعم هاتف آيفون 14 برو على خاصية تصوير الفيديوهات بأعلي جودة والتي تبلغ 4k. ويدعم الهاتف أيضاً بتشغيل الكثير من الترددات ومنها a.b.g.n.ac.

سعر آيفون 14 برو

هناك الكثير من الأسعار المختلفة في جميع أنحاء الدول، ومن ضمن تلك الأسعار كالآتي: