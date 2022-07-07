افخم ساعات رجالي للبيع في السعودية 2022م بمواصفات خرافية

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افخم ساعات رجالي للبيع في السعودية 2022، لا شك أن الساعات هي جزء لا ننفصل عنه في جميع وجهاتنا ومن الأمور العظيمة التي اخترعتها البشرية هي الساعات الذكية والتي يتم ربطها بالهواتف المحمولة وتعمل وكأنها هاتف صغير مصاحبك في كل حياتك، وكشف سوق المملكة العربية السعودية عن توافر حزمة من أفضل ساعات ذكية موجودة داخل السوق أو قام مالكيها بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وسنقوم بتوضيح أبرز مواصفات وإمكانيات الساعة المتوفرة على موقع “نون” الإلكتروني الشهير. ساعات رجالي في السعودية 2022م 1. Mi Band 5 Silicone Smart Bracelet Standard Edition (Global Version) إمكانيات الساعة ومميزاتها:- لون الساعة أسود وحجمها بحجم السوار ولا يوجد منها مقاسات.

سعة الساعة تبلغ حوالي 125 مللي أمبير لكل ساعة.

مريحة على جميع الأيادي وحجمها صغير ومناسب وبها حزام قابل للتضييق والتوسيع.

الساعة من شركة شاومي الصينية وتم خصم سعر السيارة من 149 ألف ريال سعودي إلى 89 ألف ريال سعودي. 2. ساعة ذكية سيريز 6 بشاشة كاملة أسود أبرز مواصفات الساعة:- الساعة لونها أسود وتعمل باللمس ويتم شحنها بشاحن مايكرو يو إس بي.

يتم توصيله بالهاتف الذكي من خلال خاصية البلوتوث ومصنوعة من مادة الألومنيوم.

هي عبارة ساعة مصنوعة من مادة معدنية ويتوفر منها على موقع “نون” قطعة واحدة.

حجم الساعة يبلغ 43 مللي متر ورقم الموديل series 6 BK series.

علبة الساعة تحتوي على شاحن وساعة واحدة وكابل يو إس بي.

بالنسبة إلى سعر الساعة فانخفض من 149 ألف ريال سعودي إلى 89 ألف ريال سعودي. 3. Band 6 All-Day SPO2 Monitoring Fullview Display 2 Weeks Battery Life 1.47 inch أبرز مواصفات الساعة:- شاشة الساعة عرضها 1.47 بوصة وهي ساعة تم تقديمها من شركة هواوي.

تنخفض نسبة شاشة الساعة إلى حوالي 64% ودقتها تصل إلى 194 في 368 بيكسل في البوصة.

يتوفر من الساعة أربعة ألوان مختلفة وتصميمها مميز وتعمل باللمس وهيكلها الخارجي مصنوع من السيليكون الذي لا يسبب حساسية للجلد.

يعالج السيليكون المصنوعة منه الساعة خطر الأشعة فوق البنفسجية وشحن الساعة مستمر حتى 14 يوم أو 10 أيام.

شحن الساعة يتم من خلال شاحن مغناطيسي يستمر مدة الشحن ليومين عند وضعه 5 دقائق وتقيس الساعة ضربات القلب.

سعر الساعة انخفض من 229 ألف ريال سعودي إلى 177.60 ريال سعودي. 4. ساعة سيريس 5 ذكية مع سوار قابل للاستبدال – 44 مم أسود أبرز مواصفات الساعة:- لون الساعة أسود وتتميز بحجمها الصغير ومريحة إلى أقصى درجة.

اسم موديل الساعة Series 5 وميزتها أنها قابلة للبرمجة وسعر بيعها انخفض حتى وصل إلى 35.75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة افخم ساعات رجالي للبيع في السعودية 2022م بمواصفات خرافية - ثقفني

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