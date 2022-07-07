تحذير مهم جدا لجميع مستخدمي أندرويد.. قم بهذا الأمر فورا لمنع سرقتك واختراق هاتفك من الهاكرز

ووفق ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، رفضت جوجل التحدث علنًا عن المشكلة حتى يتم التحديث من قبل الغالبية العظمى من مالكي هواتف أندرويد والمستخدمين لمتصفح جوجل كروم، ويمكن إصلاح الثغرة الأمنية عن طريق تحديث جوجل كروم على هواتف أندرويد إلى الإصداررقم 103.0.5060.71، لكن بحسب الخبراء تتعلق الثغرة الأمنية بـ Web RTC، وهو منصة تتيحمشاركة الصوت والفيديو والبيانات المفتوحة وغير المحددة.

هذا وتعتبر طريقة معرفة إصدار جوجل كروم سهلة جدا، كل ما عليك أن تنتقل إلى الإعدادات> التطبيقات> انظر جميع التطبيقات ثم اختر كروم، وللتأكد من إصداركروم على هاتفك، يجب فقط التمرير إلى الأسفل لرؤيته.

كما وجب التنويه أنه يجب تحديث الإصدار المصحح من المتصفح بأسرع ما يمكن إذا كان الإصدار الذي تستخدمه أقدم من رقم103.0.5060.71 الذي ذكرناه، ولغير المدركين لايمكن إطلاقا إزالةمتصفح كروم من داخل أي هاتف أندرويد.

*كيفية تحديث جوجل كروم بالخطوات:

ـ قم بفتح متجر Google Play واضغط على رمز الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة.

ـ حدد "إدارة التطبيقات والأجهزة".

ـ اضغط على "انظر التفاصيل" تحت التحديثات المتاحة.

ـ تحقق من وجود تحديثات لمتصفح كروم، و اضغط على أيقونة التحديث إذا كان وجدت أي تحديث.

ـ بعد إتمام التحديث بنجاح، اتبع الإرشادات الموجودة أعلى المنشور لتحديد رقم الإصدار على هاتف أندرويد، فيجب أن يكون رقم الإصدار 103.0.5060.71 أو أعلى.