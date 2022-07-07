نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لشراء شدات ببجي وشحن آلاف الشدات PUBG UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طريقة لشراء شدات ببجي سوف نقدمها هنا عبر موقعنا لأنها من الأشياء الهامة جداً لكل مستخدمي لعبة ببجي الشهيرة، وتأتي منذ ظهورها عام 2017 وهي تحتل المراكز الاولى في مؤشرات التحميل وكذلك في كونها من أفضل ألعاب باتل رويال وألعاب جماعية، وقد أضافت لعبة للحي الكثير للاعبين الفيديو جيم، فقد وصل عدد المستخدمين حول العالم إلى ملايين من المستخدمين الذين يقضون ساعات طويلة في لعب ببجي، فإنهم كذلك يحتاجون إلى طريقة سريعة لشحن شدات ببجي، لهذا سوف نقوم بتقديم أسرع طريقة يمكن من خلالها شراء شدات ببجي.

أسرع طريقة لشراء شدات ببجي

هذه الطريقة تكون من خلال الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي، وهو الموقع المخصص الذي يقوم بتقديم الشدات للمستخدمين وأكثر ما يميز هذا الموقع أنه الموقع الرسمي التابع للشركة المنتجة، مما يجعله آمن بشكل تام في تقديم شحن الشدات، ويكون باتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى موقع midas buy، وهو ذات الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي .

. تسجيل الدخول باستخدام الايميل الخاص بك أو إيميل الفيس بوك.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك، ولكن مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح حيث أن الشدات التي سوف تحصل عليها سوف يتم إرسالها إلى حسابك الذي قمت بإدخاله.

ثم اختر السعر الذي يناسبك والذي يكون في المقابل له يوجد عدد من الشدات والتي سوف تحصل عليها عند دفع هذا المبلغ المالي.

بعد ذلك تأتي الخطوة الأهم وهي اختيار الطريقة التي سوف يتم من خلالها دفع ثمن الشدات، ويوجد العديد من طرق الدفع، حيث أنه هناك:

شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد .

. شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا .

. الدفع بواسطة بطاقات جوجل بلاي.

بعد اختيار الطريقة الأنسب، قم بإنهاء خطوات الشراء، وذلك من خلال ملء كل البيانات التي سوف تطلب منك.

سوف تجد الشدات في رصيد حسابك الذي تستخدمه في لعب ببجي، أو أنك سوف تحصل عليه في بريدك الإلكتروني.

شدات ببجي PUBG UC

تتمثل أهمية شحن شدات ببجي في أنها تساعد اللاعب في البقاء على قيد الحياة حتى نهاية اللعبة، سواء كان اللاعب يلعب بمفردة أو أنه يلعب ضمن فريق آخر،حيث يتكون كل فريق من 5 لاعبين.

وتساعد الشدات في الحصول على الأسلحة والاختباء في السكنات المناسبة، بالإضافة إلى وصوله للمركبات التي توفر عليه الكثير من الوقت للوصول إلى المكان الأمن في الجزيرة قبل إغلاقها، وبمجرد فوز اللاعب فإنه يحصل على نقاط.