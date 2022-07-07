انت الان تتابع خبر ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Band 7 Pro.. هتدفع 1000 جنيه بس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عددا من الهواتف المميزة الأيام الماضية، حيث أطلقت سلسلة Xiaomi 12S في الصين وتشتمل على هواتف Xiaomi 12S و Xiaomi 12S Pro و Xiaomi 12S Ultra ، بالإضافة إلى ذلك قامت شاومي بإطلاق سوار ذكي جديد Xiaomi Band 7 Pro .

من ناحية التصميم يأتي السوار الذكي Xiaomi Band 7 Pro مشابه لشكل الساعة الذكية أكثر من كونه سوارًا ذكيًا بسبب وجود الشاشة الكبيرة، وتأتي الشاشة على هيكل مستطيل ، من نوع AMOLED قياس 1.64 بوصة، بدقة 280 × 456 بكسل، وكثافة 326 بكسل في البوصة.

كما يوفر السوار الذكي لشركة شاومي Band 7 Pro ميزة ” Always On Display” وحساس الضوء Ambient Light Sensor الذي يوفر وظيفة السطوع التلقائي، ويحتوي الجهاز القابل للارتداء على أكثر من 180 وجهًا جديدًا للساعة.

يشمل السوار الذكي Xiaomi Band 7 Pro العديد من الميزات الصحية المتوفرة في السوار الذكي بما في ذلك قياس معدل ضربات القلب طوال اليوم وتتبع الأكسجين في الدم، و تأتي هذه الميزات مع نظام تنبيه يجعل الساعة تهتز إذا انخفضت مستويات مستشعر الأكسجين في الدم SpO2 للمستخدم عن الحد الطبيعي لها بجانب ذلك ، يوفر Xiaomi Band 7 Pro أيضًا ميزة تتبع النوم .

كما يوفر السوار الذكي Xiaomi Band 7 Pro ميزات اللياقة البدنية ، حيث يحتوي السوار الذكي على 117 وضعًا للتمرين ، بما في ذلك 10 دورات للجري تقدم مستويات صعوبة متفاوتة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى 14 وضعًا رياضيًا احترافيًا وميزة تتيح لهم التنافس مع أصدقائهم من خلال الفوز بميداليات عن معدل الخطوات اليومية التي يتم قطعها والسعرات الحرارية المحروقة وقراءات أخرى.

يأتي السوار الذكي Xiaomi Band 7 Pro ، مزودًا ببطارية سعة 235 مللي أمبير في الساعة يمكن أن يدوم عملها لمدة تصل إلى 12 يومًا مع الاستخدام المنتظم و 6 أيام من الاستخدام المكثف، ويستغرق الشحن الكامل حوالي ساعة، كما تحتوي على دعم بعض التقنيات مثل دعم GNSS ودعم NFC وبلوتوث 5.2 ومقاومة للماء 5ATM

سعر ساعة شاومي Xiaomi Band 7 Pro

يتكلف سعر السوار الذكي Xiaomi Band 7 Pro بسعر 60 دولار أمريكي حوالي 1100 جنيه