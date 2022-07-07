results ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول العراق عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية وناجح

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عمر شويل - جدة موقع نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول، بعد حالة من القلق بين الطلاب في الصف الثالث متوسط في عموم محافظات العراق، في إنتظار الإعلان عن النتائج بصورة رسمية نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق الدور الأول 2022، أعلنت وزارة التربية العراقية اعلان نتائج الصف الثالث متوسط بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية وحيث تم تحميل نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا حتى يتعرف الطلاب على نتائجهم في الدور الأول.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول.

أدي الطلاب والطالبات في الصف الثالث متوسط العراق، امتحانات الدور الأول في العام الدراسي الحالي 2022، خلال شهر يونيو الماضي في عموم المحافظات العراقية والتي أجريت وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وحددت وزارة التربية العراقية، صباح اليوم الخميس موعداً لإعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط، وقالت الوزارة في بيان، إن “وزارة التربية ستعلن صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 7 تموز 2022، نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول للعام الدراسي 2021 – 2022″.

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رابط تحميل نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022 العراق

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022 والتي صدرت اليوم الخميس، بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الكنترولات على عموم المحافظات العراقية وتم تحميل نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا من خلال الدخول الرابط التالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: ثم إدخال رمز التحقق.

ثالثًا: ثم النقر على أيقونة نتائج الشهادة المتوسطة ” نتائج الصف الثالث متوسط”.

رابعًا: ثم إدخال الرقم الامتحاني.

خامًسا: ثم عليك تحميل نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول 2022.

وتصدرت نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول، الترند الأول في العراق بعد إعلانها الرسمي صباح اليوم الخميس، حيث يواصل الطلاب في الدخول على موقع وزارة التربية العراقية والإستعلام عن الثالث متوسط 2022 الدور الاول لتحميل نتائج الثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات عبر رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج دور اول ثالث متوسط.