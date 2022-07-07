طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس بآلية مميزة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر نزل efootball pes

تتميز لعبة أي فوتبول efootball pes 2022 من أكثر الألعاب التي لاقت انتشارا كبيرا في الفترة الأخيرة وذلك يرجع إلى ما تتميز به هذه اللعبة من محاكاة واقعية للساحرة المستديرة كرة القدم فمنذ أن قامت شركة كونامي اليابانية بالإعلان عن هذه اللعبة وقد دخلت هذه اللعبة في منافسة كبيرة مع لعبة فيفا ولعبة دريم ليج سوكر لتي تم الإعلان عنها في عام 2022 لتبقي هذه الألعاب الثلاثة متصرة قائمة العاب كرة القدم مهما كان ترتيبها وفيما يلي سوف نعرض لكم طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس ومتطلبات تشغيلها.

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2022

يجب أن يتم توافر اتصال بشبكة الإنترنت سواء عن طريق استخدام الواي فاي أو عن طريق تشغيل بيانات الهاتف.

قم بالذهاب بعد ذلك إلى متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك يعمل بنظام الاندرويد أو الذهاب إلى متجر ابل ستور وذلك في حالة الايفون.

في خانة البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهو Football pes 2022

بعد انتهاء البحث ثم يعرض الموقع اللعبة امامك.

قم بالنقر على زر التثبيت الموجود بجوار اسم اللعبة.

بعد انتهاء التثبيت قم بفتح اللعبة على هاتف وذلك لاكتمال تسجيل الدخول على اللعبة وممارستها.

عند فتح اللعبة ثم يتطلب منك ادخال اسمك والبريد الالكتروني الخاص بك وذلك لكي تصلك أي تحديثات تضاف إلى اللعبة بعد ذلك من قبل الشركة المطورة لها.

متطلبات تشغيل لعبة اي فوتبول بيس

هناك بعض المتطلبات التي يلزم توافرها من أجل تشغيل لعبة اي فوتبول بيس efootball pes 2022، وهي: