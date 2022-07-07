مستخدمي آي فون تعرف معنا على أخر التحديثات الرائعة من شركة آبل

مستخدمي آي فون دائمًا في انتظار كل جديد ومتطور حيث اعتادت شركة آبل على تقديم كل ما هو مميز في مجال الأجهزة الإلكترونية وخاصة في عالم الهواتف الجوالة وأجهزة آيباد حيث اعتدنا منذ بداية ظهور شركة آبل واختراقها عالم الهواتف المحمولة على كل ما هو مختلف.

حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة من تقديم الكثير من المميزات والتغلب على كافة الثغرات الأمنية التي يتم اختراق الهاتف عبرها لكي تصبح محمية وآمنة لكل مستخدميها ومؤخرًا أعلنت شركة آبل عن مجموعة جديدة من التحديثات التي سوف نتعرف إليها الآن.

أحدث ابتكارات آبل لجميع مستخدمي آي فون

يحمل التحديث الجديد مجموعة رائعة من المميزات التي على رأسها مِيزة مشاركة مشاهدة الفيديوهات والأغاني في أثناء المحادثات الفيديو عبر تطبيق face time حيث تستطيع أن تستمتع مع أحبائك وأصدقائك بمشاهدة فيلمك المفضل أو الاستماع إلى أغنيتك المفضلة عبر مكالمات الفيديو التي تتم عبر خاصية shareplay ومن المتوقع أن تحقق تلك المِيزة الجديدة نجاحًا كبيرًا للغاية بين مستخدمي أجهزة آيباد.

تحديثات جديدة من خلال هواتف آي فون