طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft بالخطوات

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها من أفضل الألعاب التي أثبتت جدارتها في وقت قصير جدا منذ إنطلاقها، ولذلك انتشرت هذه اللعبة في جميع أنحاء العالم ما بين جميع الفئات العمرية، حيث أنها تجذب اللاعب لقضاء وقت كبير داخل اللعبة وهى من الألعاب التي يتم تحميلها بشكل مجاني، ولكن لابد من تحميلها من خلال الموقع الرسمي للعبة، ولقد انتشر كثير من المواقع الوهمية التي تعرض حسابك للسرقة وبيانات هاتفك أيضا، وتعتبر هذه اللعبة واحدة من الألعاب ثلاثية الأبعاد، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على طريقة تثبيت اللعبة بنجاح.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تحميلها بسهولة ويسر، وتتميز بأنها مجانية ويتم تحميلها من خلال طريقتين الأولى هى كالآتي:

التأكد أولا من أن هاتفك متصلا بشبكة إنترنت قوية.

يتم تسجيل الدخول إلى موقع لعبة ماين كرافت.

البحث عن رابط لعبة ماين كرافت.

ثم الضغط على الرابط.

بعدها يتم تحميل اللعبة بشكل تلقائي.

الطريقة الثانية للتحميل

من أهم الخطوات أثناء تحميل لعبة ماين كرافت هي الخطوات التالية:

اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

ثم الضغط على كلمة بحث.

قم بالتثبيت للعبة وعمل حساب خاص باللعبة.

نبذة عن لعبة ماين كرافت

تعتبر لعبة ماين كرافت من الألعاب الإلكترونية ثلاثية الأبعاد، كما أنها تعتمد على الخيال والإبداع ولذلك يجب على اللاعب إنهاء مهامه اليومية داخل اللعبة، ومن هذه المهام الآتي: