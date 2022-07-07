انت الان تتابع خبر مواصفات ايفون 14 pro max .. اعرفوا كل اللي بيميزه ومعاد طرحه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحصل هواتف آيفون الذي يتم إنتاجها من شركة أبل على اهتمام الكثير من الأشخاص المتهمين بالتكنولوجيا وكل مستخدمي الهواتف المحمولة بجميع أنحاء العالم، وتقدم الكثير من الأنواع الخاصة بالهواتف ومنها آيفون 14 وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

مواصفات ايفون 14 pro max

ومن المرجح أن تقوم شركة آبل بإجراء العديد من التحديثات على كاميرا هذا الهانف، وسوف تضع الشركة فيه كاميرا أساسية خلفية بدقة 48 ميجا بكسل لترتقي كثيراً بالتصوير إلى أعلي مستوى، وايضاً لا يتعلق الأمر بزيادة الدقة الخاصة بالكاميرا فقط، ويتم التطرق لحجم الكاميرا التي تأتي بحجم كبير يصل لـ 2.5 ميكرومتر ويتفوق على الهواتف الأخرى من الفئات الآخرى من آيفون.

ويوجد فيه الكاميرا الأمامية التي تدعم اتخاذ الكثير من الصور السيلفي الرائعة وذات الجودة العالية، ويتم إجراء من خلالها إجراء المكالمات، ومن المرجح أن يأتي في الهاتف كاميرا أمامية بها ثقب داخل الشاشة، وتدعم التركيز التلقائي لتقديم التجربة الأفضل في التصوير والإضاءة.

موعد طرح هاتف ايفون 14 pro max

ومن المقرر أن يتم إصدار هاتف ايفون 14 pro max في جميع الأسواق العربية، في أول شهر 9 القادم، ويبدأ مكا من يريدون الحصول على الهاتف بشرائه، وهو من أهم الهواتف التي تقدم في الأسواق في الفترة القادمة.