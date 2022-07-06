طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول 22 أخر تحديث بالتعليق العربي

Efootball pes 22 إي فوتبول 22 من ألعاب كرة القدم التي يعشقها الكبير والصغير في جميع أنحاء دول العالم حيث تعتبر الرياضة المفضلة وصاحبة الجماهرية الأكبر وتتواجد العديد من ألعاب كرة القدم مثل دريم ليج سوكر وفيفا ولكن تعتبر إي فوتبول مفضلة لدي الغالبية العظمي وهي من تطوير ونشر شركة كونامي التي ظهرت للمرة للاولي في عام 1998 لتحقق نجاحا كبيرا عليمنصة بلاي ستيشن في ذلك الوقت مما دفع الشركة المطورة لأصدار العديد من النسخ بعد ذلك وإصدار نسخة مخصصة للهواتف الذكية في عام 2014 ونتعرف الأن علي أهم مميزات إي فوتبول بيس 22 وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية بنظامي تشغيل اندرويد وايفون.

مميزات لعبة Efootball pes 22 النسخة الحديثة

تحتوي اللعبة على جرافيك مميز كما أن بها مميزات متعددة تجعلها الخيار الأول لمحبي ألعاب الفيديو التي تخص كرة لقدم، ومن أبرز هذه المميزات ما يأتي:

يقترب شكل اللاعبين داخلها من شكلهم في الحقيقة إلى حد كبير كما أن النجيلة في الملعب تبدو كالحقيقية.

تدعم جميع أنواع الهواتف سواء التي تعمل بنظام الاندرويد أوالايفون.

يمكن تشغيلها على الكمبيوتر أو على أجهزة البلايستيشن.

يتم تنزيل اللعبة من على متجر جوجل بلاي أو آب ستور مجاناً ولا يتطلب منك الأمر دفع أي رسوم.

تقوم باختيار فريقك وتضع خطة اللعب المناسبة ثم تبدأ مباراتهم بسهولة.

توجد بها خيارات الركلات والتصويب والجري وتغيير اتجاهات اللعب وغيرها من الإمكانيات.

تشغل اللعبة مساحة صغيرة من هاتفك ولا تسبب الضغط على ذاكرة الجهاز.

عيوب Efootball pes 22

لا تحتوي هذه اللعبة على عيوب واضحة يمكننا تسليط الضوء عليها أو توضيحها، لأنها على العكس تماماً تضم مميزات متعددة مثل أنها مجانية ومساحتها صغيرة ويمكن تنزيلها على اي هاتف مهما كان نظام تشغيله، والأهم من كل هذا أنها تتمتع بجرافيك قريب جداً من الواقع.

طريقة تحميل إي فوتبول 22 للموبيل