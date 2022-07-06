نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات أسرع و أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي، يريد الكثير من الأشخاص معرفة خطوات سريعة وسهلة لشحن شدات ببجي موبايل حتى يتمكن اللاعب من مواصلة اللعب على اللعبة والوصل إلى الفوز، حيث أن شحن شدات ببجي يزيد من الإثارة والتشويق في اللعبة وخصوصاً مع التحديث الجديد لها والذي أضاف الكثير من الأسلحة الجديدة، ولكي يستطيع اللاعب الحصول على الأسلحة والمساعدة في لعبة ببجي موبايل يجب شحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

يوجد الكثير من الطرق لشحن شدات ببجي موبايل ولكن يجب اتباع أكثر الطرق المضمونة والسهلة في عملية الشحن من خلال موقع اللعبة الرسمي، ولذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع لعبة ببجي موبايل الرسمي.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول في اللعبة.

ثم القيام بتحديد عدد شدات ببجي المطلوب شحنها.

وكتابة رقم الأيدي في المكان المخصص له.

وفي النهاية تحديد أفضل وأسهل وسيلة للدفع والمناسبة لك.

ويجب الدخول إلى اللعبة حتى نعرف عدد الشدات التي قد دخلت إلى الحساب بعد الدفع بشكل مباشر.

طريقة شحن PUBG MOBILE من بطاقات جوجل بلاي

تعتبر من أكثر طرق شحن شدات ببجي البارزة والتي يستخدمها عدد كبير جداً من اللاعبين هي شحن شدات ببجي من خلال بطاقات جوجل بلاي حيث يمكن الحصول على الشدات بكل سهولة ومن أي مكان، وذلك باتباع الخطوات القادمة:

أولاً الدخول على إعدادات لعبة ببجي.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة الشدات.

ثم اختيار طريقة الدفع جوجل بلاي.

ثم القيام بتحميل عدد شدات ببجي المطلوبة.

وبعد ذلك نقوم بالتأكيد من وصول الشدات المحددة إلى الحساب الخاص بك.

طريقة الفوز في لعبة ببجي موبايل

حتى يستطيع اللاعب الفوز في لعبة ببجي موبايل يجب معرفة قواعد اللعبة بطريقة جيدة حيث تتكون لعبة ببجي من 100 لاعب وكل لاعب منهم يريد قتل اللاعب الآخر باستخدام الأسلحة التي توجد معه من خلال جمعها من الجزيرة أو شحن الشدات.

وتعد من أهم طرق الفوز في لعبة ببجي موبايل هي عدم التسرع في القفز من الطائرة، ومراجعة الخريطة بطريقة جيدة وعدم ركوب أي سيارة مكشوفة لوقت كبير.