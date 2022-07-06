نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو ماكس أحدث اصدارت شركة آبل وموعد طرحه بالاسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستحوذ هواتف آيفون من إنتاج شركة أبل على اهتمام نسبة كبيرة من المهتمين بالتكنولوجيا ومستخدمي الهواتف الذكية حول العالم وخاصة الحريصين منهم على مواكبة التطور واستخدام أحدث إصدارات الهواتف، ويعد هاتف آيفون 14 الإصدار الجديد لهواتف غي المتوقع خروجه للنور خلال عام 2022 حيث يكون واحد من سلسلة تضم آيفون 14 وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، مع تخلي الشركة عن إصدار هاتف ميني من هذه السلسلة حيث يتم إصدار هاتفين فقط أحدهما بشاشة 6.1 بوصة والآخر بشاشة أكبر تصل إلى 6.7 بوصة.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإجراء الكثير من التحسينات على كاميرا هذا الهاتف حيث من المنتظر أن تزوده الشركة بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 48 ميجا بكسل لترتقي بالتصوير الفوتوغرافي للهاتف إلى مستوى غير مسبوق، لا يتعلق الأمر بزيادة دقة الكاميرا فقط بل إنه يتطرق أيضا إلى حجم الكاميرا التي تأتي بحجم بيكسل أكبر حيث يصل إلى 2.5 ميكرومتر ليتفوق بذلك على هواتف الفئة آيفون 12 وآيفون 13 ويصبح أقوى الهواتف الذكية الموجودة على الساحة.

تحسينات كاميرا هاتف آيفون 14

كاميرا الهاتف التي تعمل بدقة 48 ميجا بيكسل ستكون قادرة على التقاط صور تصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل فضلا عن إمكانية تسجيل فيديوهات تصل دقتها إلى 8k لتضاهي بذلك أعتى الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد مثل جلاكسي اس 21 ألترا، فضلا عن دعمها لعرض مقاطع الفيديو عبر أجهزة التلفزيون المدعمة والشاشات وذلك تزامناً مع اقتراب شركة آبل من إطلاق نظارة الواقع المختلط أو ما يطلق عليها نظارة الواقع المعزز.

أما عن الكاميرا الأمامية للهاتف فيحمل الهاتف كاميرا أمامية أفضل من سابقاتها حيث تدعم اتخاذ صور سيلفي رائعة الجودة وإجراء مكالمات فيس تايم ،وقد جاءت التوقعات بأن هواتف آيفون 14 سوف تكون مزودة بكاميرا أمامية موجودة في الثقب داخل الشاشة تدعم التركيز التلقائي لتقديم تجربة أفضل للتصوير ومكالمات الفيديو وخاصة في ظروف الإضاءة الصعبة.

موعد اصدار ايفون 14 برو ماكس

من المقرر إصدار ايفون 14 برو ماكس في الاسواق العربية مع مطلع شهر 9 المقبل ليبدا كل الرغبين في الحصول على الهاتف بشرائه.