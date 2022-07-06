أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس أحدث اصدارت شركة آبل لن تتخيل قوة الكاميرا والامكانيات

أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس، هذا الجهاز الحديث الذي أثار ضجة كبيرة في عالم الموبايلات لما فيه من إمكانيات ومواصفات عالية الجودة بالإضافة إلى سعره الذي يختلف من إصدار إلى آخر، ومن المعروف أن هناك فئة معينة من الناس تتطلع إلى التغيير بشكل مستمر خاصةً في وسائل التكنولوجيا الحديثة الأمر الذي يجعلهم ينتظرون طرح إصدارات جديدة من أجهزة الأيفون لكي يبادروا بشرائها على الفور اعتقادًا منهم أنها مصممة بأحدث الوسائل وأجدد الإمكانيات الغير موجودة في أي جهاز آخر.

سعر ومواصفات آيفون 14 برو iPhone 14 Pro مميزات وعيوب الهاتف وكيفية الشراء

أسعار آيفون 14 برو ماكس

أسعار الموبايلات تتفاوت من نوع إلى آخر ويرجع السبب في ذلك إلى بعض العوامل المتمثلة في المواصفات والمساحة وغيرها من العوامل المتعارف عليها لذلك سوف نوضح لكم سعر هذا الإصدار في الآتي:

يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس عالميًا حوالي 1340 دولار. يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 38.289 جنيه في السوق المصري. يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 5.990 ريال في السوق السعودي. يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 5.990 درهم في السوق الإماراتي.

مواصفات جهاز آيفون 14 برو ماكس

هذا الجهاز بشكل خاص يتوافر فيه الكثير من المواصفات والتي سوف نوضحها أهمها في الآتي:

أولًا: هيكل جهاز آيفون 14 برو ماكس

الجهاز عبارة عن شكل يبلغ طوله حوالي 163.1 ملم، وعرض يبلغ حوالي 74.2 ملم، أما بالنسبة للسمك فهو يبلغ حوالي 7.8 ملم. الجهاز يزن حوالي 196 جرام، وتتنوع ألوانه ما بين اللون الأزرق واللون الأبيض واللون الأسود، أما بالنسبة للخامة المصنوع منها الجهاز فهو مصنوع من الزجاج من الجهتين والإطار حول الجهاز مصنوع من الألومنيوم.

ثانيًا: شاشة جهاز آيفون 14 برو ماكس