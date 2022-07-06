نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس أحدث اصدارت شركة آبل لن تتخيل قوة الكاميرا والامكانيات في المقال التالي
أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس، هذا الجهاز الحديث الذي أثار ضجة كبيرة في عالم الموبايلات لما فيه من إمكانيات ومواصفات عالية الجودة بالإضافة إلى سعره الذي يختلف من إصدار إلى آخر، ومن المعروف أن هناك فئة معينة من الناس تتطلع إلى التغيير بشكل مستمر خاصةً في وسائل التكنولوجيا الحديثة الأمر الذي يجعلهم ينتظرون طرح إصدارات جديدة من أجهزة الأيفون لكي يبادروا بشرائها على الفور اعتقادًا منهم أنها مصممة بأحدث الوسائل وأجدد الإمكانيات الغير موجودة في أي جهاز آخر.
سعر ومواصفات آيفون 14 برو iPhone 14 Pro مميزات وعيوب الهاتف وكيفية الشراء
أسعار آيفون 14 برو ماكس
أسعار الموبايلات تتفاوت من نوع إلى آخر ويرجع السبب في ذلك إلى بعض العوامل المتمثلة في المواصفات والمساحة وغيرها من العوامل المتعارف عليها لذلك سوف نوضح لكم سعر هذا الإصدار في الآتي:
- يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس عالميًا حوالي 1340 دولار.
- يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 38.289 جنيه في السوق المصري.
- يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 5.990 ريال في السوق السعودي.
- يبلغ سعر جهاز الآيفون 14 برو ماكس حوالي 5.990 درهم في السوق الإماراتي.
مواصفات جهاز آيفون 14 برو ماكس
هذا الجهاز بشكل خاص يتوافر فيه الكثير من المواصفات والتي سوف نوضحها أهمها في الآتي:
أولًا: هيكل جهاز آيفون 14 برو ماكس
- الجهاز عبارة عن شكل يبلغ طوله حوالي 163.1 ملم، وعرض يبلغ حوالي 74.2 ملم، أما بالنسبة للسمك فهو يبلغ حوالي 7.8 ملم.
- الجهاز يزن حوالي 196 جرام، وتتنوع ألوانه ما بين اللون الأزرق واللون الأبيض واللون الأسود، أما بالنسبة للخامة المصنوع منها الجهاز فهو مصنوع من الزجاج من الجهتين والإطار حول الجهاز مصنوع من الألومنيوم.
ثانيًا: شاشة جهاز آيفون 14 برو ماكس
- الجهاز به شاشة تبلغ حوالي 6.72 بوصة وهي تشغل حوالي 87.3% من الجسم الكلي. أما بالنسبة لنوع الإصدار فهو Super Retina XDR OLED يعمل بخاصية اللمس.
- الجهاز دقيق جدًا تبلغ درجة دقته حوالي 2778* 1284 بكسل، ونسبة الطول إلى العرض تبلغ حوالي 9: 19.5 ratio.
- درجة البكسل عند كل نقطة في الجهاز تبلغ حوالي 451 بكسل لكل بوصة.
- الشاشة بها الكثير من المميزات والتي منها (يبلغ معدل تحديث الشاشة حوالي 120 HZ, Wide color gamut, True- tone, HDR10, Dolby Vision)
- مساحة التخزين العشوائية (الذاكرة) تبلغ حوالي 8 جيجابايت.
- أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فتبلغ مساحتها حوالي 128GB/ 256GB/ 512 GB/ 1 TB.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس أحدث اصدارت شركة آبل لن تتخيل قوة الكاميرا والامكانيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.