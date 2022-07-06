نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الأخير للعبة ايلدن رينج ELDEN RING Patch Notes 1.05 تحديث 2022 يناسب جميع أجهزة التشغيل الإصدار الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحديث الجديد للعبة ايلدن رينج ELDEN RING Patch Notes 1.05.0 لان إشعار ELDEN RING يهدف لتوزيع التحديث – الإصدار 1.05. وهذا التحديث لتحسين استقرار اللعب ولضبط التوازن بالنسبة لإصدارات مجالات ايلدن رينج 2022 elder ring. لذلك تحدثت الشركة متأسفة عن هذا التأخير في التحديث ولكن يرجى تطبيق آخر تحديث قبل أن تستمتع باللعبة في أجهزة التشغيل المستهدفة من هذا التحديث هي تلك الأجهزة بلاي ستيشن 4 / بلاي ستيشن 5 / اكس بوكس ون / اكس بوكس سيريز اكس | اس / ستيم. كما تسعي الشركة المسؤولة عن تصميم ايلدن رينج شركة إستوديو فروم سوفتوير FromSoftware ونشرها بواسطة بانداي نامكو إنترتينمنت BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

التغييرات الرئيسية في آخر تحديث ايلدن رينج Patch Notes 1.05

حيثما في هذا التحديث تم أضافه عدة إمكانية وتغيير بعض الإضافات التي كانت موجوده ساعدت التحديثات الأخيرة لألدن رينج 2022 في أعطاؤها قوه اكبر مما سبق من يوم إصدارها والذي كان في 25 فبراير2022.

نتيجة لذلك اللعبة قوية جدا وبها قتال غير مسبوق في أللألعاب القتالية الأخري لهذا السبب يتعاون بجهد كبير المخرج هيديتاكا ميازاكي والروائي الخيالي جورج ر. ر. مارتن بالمثل إضافة لمسات أخري من الخيال العلمي وتنفيذه في اللعبة من خلال الشركة المنتجة الشركة اليابانية بانداي نامكو إنترتينمنت.

وفي الفقرات القادمة سوف نضع لك كافة التحديثات لتتمكن في المغامرة الحديثة جدا والأحدث حتي الآن elder ring.

عناصر إضافية للعبة ايلدن رينج ELDEN RING Patch Notes 1.05.0 تحديث 2022

العناصر الإضافية والتي عملت الشركة علي تطويرها و أضافتها داخل اللعبة للمزيد من الإثارة والتميز في ألعاب القتال الحديثة جدا حيث تضم قصة ايلدن رينج عالم من الخيال بين الأراضي الواقع بين الأله و خاتم الدن: Elden Ring. إلي أن هذه هي العناصر الإضافية الأخيرة بعد إصدارها بشكل رسمي وكانت علي النحو التالي:

في المعاملات مع NPC “Twin Maiden Husk” ، تم تغيير العناصر التالية التي تحمل الجرس بحيث يتم نقل حالتها المحررة إلى مسرحية NG +.

محمل جرس بائع متجول للعظام / جرس بائع متجول للحوم / جرس بائع متجول للطب / محمل جرس بائع متجول من حجر الجاذبية / جرس عامل منجم سمبرستون / محمل جرس منجم سمبرستون / جرس منتقي قفاز / جرس شبح-Glovewort منتقي الجرس

التركيز الإضافي على اختيار القارورة المقدسة والعديد من الخيارات الأخرى التي يمكن تعزيزها في قائمة السماح

تمت إضافة تأثيرات صوتية عند ظهور إشارات استدعاء لاعبين آخرين

الأخطاء التي تم إصلاحها والشوائب في التحديث الأخير لـ elder ring

تعديل خطأ حيث يمكن تغيير المعدات من قائمة المعدات أثناء استخدام المهارة في ظل ظروف معينة.

إصلاح خطأ في مهارة “صرخة الحرب” حيث تم تطبيق التأثير على سلاح لم يكن هدف المهارة.

تطوير الخلل حيث كان وقت التعافي من “Barbaric Roar” و “War Cry” و “Troll’s Roar” أطول من المتوقع.

تحديث خطأ حيث لا تتلاشى دائمًا تأثيرات مهارة “العزم” و “العزم الملكي” باستخدام أسلحة معينة.

تبديل الخلل الذي تكون فيه بعض هجمات مهارة “رمح الجليد” غير قابلة للحراسة.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في تقليل القوة الهجومية لبعض المهارات عند استخدام مهارة “النذر الذهبي”.

تم إصلاح خطأ يتمثل في أن الموجة الضوئية لمهارة “Moonlight Greatsword” لا تستهدف أحيانًا الهدف المقفل.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في إلحاق الضرر بالحلفاء عند استخدام مهارة “Seppuku” في ظروف معينة.

إصلاح خطأ تسبب في زيادة القوة الهجومية لمهارة “Seppuku” لتكون أعلى من المتوقع لبعض حركات الهجوم.

تم إصلاح الخلل الذي تم فيه تطبيق تأثير الحالة عند استخدام مهارة “Hoarah Loux’s Earthhaker”.

تم إصلاح الخلل حيث لا تصيب مهارة “موجات الظلام” العدو بشق الغزل.

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تعديل لعب حركات غير مقصودة عند التبديل إلى السحر أو التعويذات المختلفة أثناء استخدام السحر.

تم إصلاح الخلل الذي أدى إلى زيادة استهلاك FP عند استخدام السحرة “Magma Shot” و “Roiling Magma” أثناء ركوب الخيل.

تم إصلاح الخلل حيث لم يتم تطبيق تأثير “Claw Talisman” عند القفز باستخدام “Starscourge Greatsword” في كلتا اليدين.

تغيير مفاده أن قوة الهجمات باستخدام اليدين باستثناء هجوم القفز لسلاح “Golem’s Halberd” مختلفة عن المتوقع.

تم إصلاح الخلل الذي كان عند استخدام سلاح “Pulley Crossbow” باليد اليسرى. بينما يُمنح سلاح اليد اليمنى سمة من خلال السحر أو العنصر ، تم إعطاء التأثير إلى “Pulley Crossbow” أيضًا.

تم إصلاح الخلل الذي يمكن فيه إطلاق الأسهم والمسامير التي لا تتطابق مع نوع السلاح بعيد المدى في إجراءات معينة.

تم إصلاح الخلل الذي تم فيه تقليل تعزيز الحماية عند تعزيز بعض الأسلحة إلى أقصى حد.

تم إصلاح الخلل الذي يمكن من خلاله تغيير سمات الأسلحة أثناء وصول المخزون إلى أقصى سعته ولا يمكن تغيير رماد الحرب.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في انخفاض صحة رئيس “مالينيا ، آلهة التعفن” في ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي سمح بالهجوم على الأعداء من خارج الضباب في مناطق معينة.

خطأ في تعدد اللاعبين عبر الإنترنت حيث ، عندما يُهزم رئيس في عالم المضيف كلاعب متعاون ، قد لا يظهر نفس الرئيس في عالمك.

ضبط الخلل الذي حال دون تقدم المعركة مع الزعيم “الثعبان الملتهب لله” من التقدم في ظل ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي كان يمنع ظهور الشخصيات المعادية في ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي حال دون تقدم حدث “Alexander ، Warrior Jar” في NPC في ظل ظروف معينة.

تعديل مشكلة عدم استعادة العنصر “القارورة المقدسة” بعد تدمير مجموعة من الأعداء في ظروف معينة.

ضبط الخلل الذي في ظل ظروف معينة ، بعد هزيمة الرئيس “Starscourge Radahn” ، لا يمكن للمستخدم الانتقال من الخريطة إلى النعمة.

*وإذا لم تتمكن من الانتقال من خريطة ايلدن رينج إلى النعمة ، يمكنك الانتقال إلى النعمة بلمس النعمة نفسها “Starscourge Radahn”.

إصلاحات أخطاء التحديث الأخير للعبة ايلدن رينج

تم إصلاح الخلل الذي منع مواقع النعمة التي تم العثور عليها من التسجيل على الخريطة في ظل ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي منع بعض النعم من أن يتم لمسها عند الاقتراب منها في ظل ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي سمح للضيوف المعادين بدخول مناطق العمل في ظل ظروف معينة.

تم إصلاح الخلل الذي منع الضربة الحاسمة من الخلف من الضرب في لعبة متعددة اللاعبين معادية.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في إبطاء الأداء عندما تم تجهيز سلاح “Sentry’s Torch” في ظروف معينة.

استقرار محسّن للعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بين PS4 و PS5

أوقات تحميل محسنة لإصدار Xbox Series X | S.

تم إصلاح الخلل المتمثل في عدم انعكاس إعداد مستوى الصوت الرئيسي في بعض المشاهد

تحسين استقرار اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في تشغيل الأصوات بشكل مختلف عن المتوقع في بعض المواقف.

تم إصلاح الخلل الذي تسبب في توقف اللاعب عن العمل وموته في مواقع معينة.

تم إصلاح الخلل الذي كان فيه الرسم والكشف عن النتائج مختلفين عن المتوقع في بعض الخرائط.

تم إصلاح خطأ في بعض الخرائط كان يسمح للاعبين بالوصول إلى مواقع غير متوقعة بإجراءات معينة.

بالإضافة إلي ذلك إصلاح بعض النصوص والعديد من تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء علي وجه التحديد سعيا للوصول إلي افضل قتال ومغامرة درامية ملحمية أشبه بأرض الواقع. وأيضا مليئة بالخيال مزيج غير مسبوق من الألعاب القتالية التي لعبناها مسبقا. حقيقي لعبة ايلددن رينج مميزة بكل الطرق كل ما عليك تجربة القتال بنفسك.

الإضافات والتعديلات لنسخة الكمبيوتر الشخصي للعبة ايلدن رينج بالعربي

تمت إضافة عمليات لوحة المفاتيح / الماوس التي يمكن إدخالها في “اضغط على أي زر” على شاشة العنوان. تمت إضافة “الرجوع إلى سطح المكتب” إلى عنصر النظام في القائمة الرئيسية للخروج من اللعبة. تم التغيير بحيث لا ينعكس إدخال النقر بالماوس عند تبديل النوافذ إلى نشطة. تم إصلاح الخلل الذي أدى إلى إبطاء الأداء عند تغيير “وضع الشاشة” و “الدقة” في إجراء خاص.

نتيجة لذلك سيكون رقم إصدار هذا التحديث الموضح في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة العنوان كما يلي:

التطبيق Ver. 1.05 إصدار اللائحة. 1.05 اللعب عبر الإنترنت يتطلب من اللاعب تطبيق هذا التحديث تحدثت الشركة المسؤولة عن الدن رينج قائله سنستمر في تقديم تحديث للتحسين في المستقبل حتى تتمكن من الاستمتاع بـ ELDEN RING بشكل أكثر راحة.