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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور العراق الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، التى تعد من أهم الترددات التي تبحث عنها الأسرة العربية وخاصة العراق حيث مع انطلاق القناة بترددها الجديد لقت القناة استحسان الجمهور العربي وخاصة المراحل العمرية الصغيرة والمتوسطة حيث تقدم القناة برامج متخصصة للأطفال تساعد على تنمية قدرات الأطفال بالإضافة إلي برامج الكارتون والمغامرات الرائعة التي تشد اهتمام الكثيرين، لذا نوضح إليكم فى هذا الموضوع الطريقة الصحيحة لضبط تردد قناة طيور العراق Toyor aliraq على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تردد قناة طيور العراق الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور العراق من القنوات الفضائية التي تقدم محتوي لائق يتناسب مع الذوق الرفيع والراقي لكافة الأسر العربية، حيث يقبل على مشاهدة القناة فئات سنية مختلفة، والتي تعد البديل الاول لسلسلة قنوات طيور الجنة والتي تهتم بالذوق العام للعادات العربية، حيث كلاهما يهدف إلي بناء قيم ومبادئ في نفوس الأطفال والصغار، كما تحرص القناة على تقديم أفضل الفقرات الجديدة والبرامج التنموية، لذا يمكنك الآن ظبط التردد على القمر الصناعي نايل سات من خلال وضع التردد الجديد للقناة كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10758.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كما يمكنك ضبط تردد القناة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد القناة 12034 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي عرب سات معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي

أهم برامج قناة Toyor aliraq 2022

تقدم القناة العديد من الفقرات والبرامج على مدار اليوم طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع وتعد أهم وأبرز تلك البرامج الجديدة برنامج كارتون هايدي، وحلقات مازنجر، عدنان ولينا، مغامرات نيلز، حلقات افتح ي سمسم، أبطال الديجيتال الجزء الثاني، حلقات النمر المقنع، برامج توم وجيري، سندباد، حلقات المحقق كونان والكثير من البرامج الترفيهية المضحكة الجديدة التي أعلنت عنها إدارة القناة، فيما قد تجد تشابه بين برامج القناة وبرامج قناة طيور الجنة بيبي.

هناك العديد من الترددات الجديدة التي تم تحديثها مؤخراً، وخاصة القنوات الفضائية التي تقدم محتوي مخصص للفئات العمرية الصغيرة، لذا نذكركم برابط تردد قنوات الأطفال 2022، تتميز هذه القنوات الفضائية العربية والإسلامية بأنها تقدم محتوي مختلف للأطفال ما بين مغامرات، وحواديت، وبرامج تنمية مهارات، وفقرات تسلية وترفيه مثل مغامرات القط والفار.

قبل الختام نتمني أن تكون في أفضل حال وتكون الأمر بسيط في ضبط تردد قناة طيور العراق الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.