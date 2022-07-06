تردد قنوات الأطفال 2022، جميع القنوات على نايل سات وعرب سات، التي يتم البحث عنها من قبل اولياء الامور علي القمر الصناعي النايل سات سواء كانت لهجة القنوات باللغة العربية او اللغة الانجليزية للقيام بتنزيلها علي الرسيفر الخاص بالتلفزيون، لانها تقوم بعرض محتوي جيد وهادف ومناسب للأطفال، للتثقيف والمعرفة والتسلية، حيث يتم عرض الافلام والمسلسلات الكرتونية والأناشيد، وغيره ومن ضمن هذه القنوات الخاصة بالأطفال قناة طيور الجنة، قناة توم وجيري، قناة كراميش ايضا وقناة سبونج بوب وقناة mbc3 وغيرها من القنوات.

تردد قنوات الأطفال 2022 جميع القنوات على نايل سات وعرب سات

هناك الكثير من القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، والتي ينتظرها الكثير من الأطفال وأولياء الأمور، من بينها قناة CN بالعربية 2022، بالاضافة إلى قناة طيور الجنة وكراميش وغيرها من الترددات التي نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير.



تردد قناة بطوط الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

التردد: ١١٥٩٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: افقي.

تصويب الخطأ: ٤/٣.

قناة تنه ورنة ٢٠٢٢

التردد: ١١٨٥٣.

الجودة: HD.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح: الخطأ ٣/٢.

تردد قناة ميكي

الاستقطاب افقي.

التردد ١١٥٢٨

القمر الصناعي النايل سات.

تصويب الخطأ: ٤/٣.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة HD.

تردد قناة ماجد الجديد ٢٠٢٢

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد ١٢٢٢١.

الترميز ٢٧٥٠٠.

تردد قناة mbc3 للأطفال

التردد: ١١٤٧٥.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي النايل سات.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة كراميش الجديدة

قناة كراميش 2022

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١١٦٠٣.

الاستقطاب افقي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

تردد قناة كراميش علي العرب سات

الاستقطاب رأسي.

التردد ١١٣٩٠.

الترميز ٢٧٥٠٠.

القمر الصناعي: عرب سات.

تصحيح الخطأ: ٦/٥.

الجودة: HD.

تردد قناة سبيس تون الجديدة

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد: ١١٧٨٥.

تردد قناة توم وجيري

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد ١١٣٥٥

تصحيح الخطأ ٦/٥

الترميز ٢٧٥٠٠

تردد قناة طيور بيبي

التردد: ١١٣٩٦.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة: HD.

تردد قناة كوكي كيدز

الاستقطاب افقي.

التردد ١١٦٠٢.

تصحيح الخطأ ٣/٤.

الترميز ٢٧٥٠٠.

تردد قناة طيور الجنة ٢٠٢٢

قناة سمسم الجديدة علي النايل سات

الاستقطاب: افقي.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

تصويب الخطأ: ٥/٦.

التردد: ١١٤٨٣.

تردد قناة دودو كيدز الجديدة

الاستقطاب أفقي.

التردد: ١٢٦٠٤.

القمر الصناعي: النايل سات.

تصحيح الخطأ: ٥/٦.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة كوكيز

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ٥/٦.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: ١٠٨٥٣.

الترميز: ٢٧٥٠٠.

وصلنا لختام شرح تردد قنوات الأطفال 2022 جميع القنوات على نايل سات وعرب سات