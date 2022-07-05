نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبه ماين كرافت minecraft أحدث إصدار للاندرويد من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت هي أحد الألعاب المستقلة التي قد بدأ تطويرها خلال عام 2009، فقد تمكنت لعبة ماين كرافت الاصدار الاخر على حصد إعجاب الملايين من الأشخاص من مختلف دول العالم وكذلك من مختلف الفئات العمرية، حيث تعتبر لعبة ماين كرافت الجديدة أحد أقوى ألعاب التركيب والتحدي وأفضلها على مستوى العالم، فكلما تعمق اللاعب في اللعب كلما شعر بحالة من الإثارة والمغامرة، وفي السحور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة تحميل لعبة ماين كرافت اخر اصدار لهواتف الاندرويد.

لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير لهواتف الأندرويد

الكثير من عشاق ومحبي لعبة ماين كرافت اصدار 2022 يبحثون باستمرار عن أسهل وأفضل طريقة لـِ تحديث لعبة ماين كرافت اصدار 1.19 لهواتف الاندرويد بصيغة apk، ولكن حتى الوقت الحالي لم تقم الشركة المطورة للعبة ماين كرافت بالإعلان عن تحديث هذا الإصدار 1.19 بشكل رسمي، ولكن سوف يتمكن اللاعب تنزيل لعبة ماين كرافت للهاتف بصيغة apk من موقع ميديا فاير الإصدار التجريبي عن طريق الضغط فوق الزر الخاص بالتحميل.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت مجانا اصدار 1.19.10.21 لهواتف الأندرويد

كما ذكرنا لكن متابعينا الكرام أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون بصورة مستمرة عن كيفية تحميل وتثبيت اللعبة الشهيرة ماين كرافت على الهواتف الخاصة بهم التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد، وتتخلص طريقة تنزيل اللعبة في الخطوات الآتية:

يتم في البداية الضغط فوق زر التحميل الذي يوجد في جهة الأعلى.

عقب الانتهاء من تحميل لعبة ماين كرافت، يقوم اللاعب بفتح اللعبة، وبعدها يقوم بضبط كافة الإعدادات الخاصة باللعبة.

طريقة ضبط الاعدادات الخاص بلعبة ماين كرافت الإصدار الاخير لهواتف الأندرويد

بعد الانتهاء من عملية تحميل لعبه ماين كرافت بصيغه apk اخر اصدار، سوف يتمكن اللاعب من ضبط الإعدادات الخاصة باللعبة وهي تتم من خلال الضغط فوق أيقونة Dressing Room، حيث أن تلك الأيقونة متوفرة داخل الواجهة الرئيسية للعبة، فعند الضغط على تلك الأيقونة سوف يلاحظ اللاعب بظهور شاشة جديدة تظهر أمامه تقوم بتحديد الشخصية التي يرغب اللاعب في اللعب بها.

تحديث لعبة ماين كرافت لهواتف الاندرويد الاصدار الاخير

سوف يلاحظ اللاعب وجود ميزة إمكانية تغيير الواجهات الخاصة باللعبة من خلال الضغط على أيقونة EDIT CHARACTER، حيث سوف يتمكن من ضبط هذه الايقونة بعد تحميل وتنزيل لعبة ماين كرافت الأصلية الإصدار الأخير، فمن خلال الضغط على الإعدادات الخاصة بأيقونة EDIT CHARACTER سوف تظهر أمام اللاعب أحد الوجهات الجديدة التي يمكنه من خلال تلك الواجهة تحديد شكل الكائن الذي يلعب به في ماين كرافت، كذلك يستطيع اللاعب تغيير هذا الشكل الذي قد تم اختياره سواء كان بودي أو استايل وغيرها الكثير من الخصائص الأخرى.