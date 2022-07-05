طريقة شحن شدات ببجي حتى 16000 شدة بطريقة مضمونة 100%

كثير من الأفراد محبي لعبة ببجي موبايل الموجودين حول العالم يبحثون عن طرق للحصول على شدات ببجي مع مراعاة أن تكون هذه الطرق رسمية فتتم من خلال (الآي دي)، وهذا لأن شدات ببجي تعد من أهم العوامل التي تساعد اللاعب في التقدم والنجاح في اللعبة، والحصول على رفاهيات اللعبة والأشياء النادرة التي لا يمكن الحصول عليها مجاني، ويجب على اللاعبين تحري الدقة حتى لا يتم سرقة حساباتهم في اللعبة عن طريق الشحن بطريقة غير رسمية.

شحن شدات ببجي بطريقة رسمية

نجد أن شركة ميداس بأي من الشركات الرسمية التي تقدم خدمات كثيرة في شحن الشدات لكثير من الألعاب عن طريق الانترنت أون لاين بشكل رسمي ومن ضمن هذه الألعاب (لعبة ببجي)، فنجد طريقة شحن شدات ببجي بشكل رسمي عن طريق الموقع الرسمي الخاص بشركة (ميداس باي)، بالخطوات التالية:

أول خطوة الدخول على موقع ميداس باي الرسمي لشحن شدات ببجي عن طريق الرابط المخصص لذلك. بعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على لعبة ببجي موبايل حتى يستطيع الدخول على الصفحة الخاصة بالشحن. في هذه الخطوة يلزم على اللاعب أن يدخل رقم معرف الحساب الخاص به، أو كما يعرف رقم (الآي دي). بعد ذلك سيجد اللاعب أمامه عدة خيارات للشحن، مثل: باقات جاهزة، أو تحديد اللاعب عدد الشدات التي يرغب بها. بعدما يحدد اللاعب باقة الشحن أو عدد الشدات التي يرغب اللاعب في الحصول عليها يتم دفع ثمن هذه الشدات عن طريق أي وسيلة دفع مناسبة له وموجودة على الموقع.

شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد

يمكن شحن شدات ببجي بطريقة رسمية باستخدام الرصيد الذي يقوم اللاعب بشحنه، كما يلي: