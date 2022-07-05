Whatsapp.. ميزات واتساب الرائعة في 2022 والتي تهم جميع المستخدمين

تعمل شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب Whatsapp خلال هذه الفترة على تطوير التطبيق بشكل كبير، وذلك من أجل جذب العديد من المستخدمين للتطبيق خلال الفترة القادمة، حيث أنها قدمت عدد من الميزات الجديدة خلال الفترة الأخيرة وخاصة في 2022، والتي منها ردود الفعل السريعة على الرسائل، وكذلك السماح للمستخدمين بالوصول إلى الدردشة على التطبيق من أجهزة أخرى بجانب هواتفهم الذكية، وذلك بالإضافة إلى ميزات رائعة منها مشاركة الملفات على التطبيق.

ميزات واتساب 2022

من جانبه أشار الموقع التقني “جيز مو شينا” أن أغلبية الميزات الجديدة لتطبيق الدردشة الفورية Whatsapp متاحة بالفعل للمستخدمين في جميع دول العالم، وأنه يتم حالياً عمل اختبار البعض منها بشكل تجريبي على عدد من المستخدمين، وذلك من أجل طرحها خلال الفترة القليلة القادمة، وكانت الشركة قد أعلنت عن طرح ميزة إخفاء آخر صورة تم رؤيتها على ملفهم الشخصي، وذلك بالإضافة إلى إخفاء آخر ظهور لقائمة محددة من جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على Whatsapp، وذلك من أجل زيادة الخصوصية خلال المرحلة القادمة وإرضاء أكثر من ملياري مستخدم.

إخفاء آخر ظهور أونلاين

بعد فترة من طول الانتظار يقوم تطبيق واتساب بتطوير ميزة رائعة بشأن إخفاء آخر ظهور “أونلاين” أو متصل لأشخاص محددين يتم تحديدهم من قبل المستخدم من خلال إعدادات الخصوصية” داخل تطبيق الدردشة الفوري، وهى من الميزات الرائعة التي طالب بها العديد من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل منع الإزعاج الذي قد يتعرض له الكثيرون خلال هذه الفترة في ظل التطور التكنولوجي الكبير وزيادة عدد مستخدمي التطبيق، حيث أن الاختفاء يمنع ملاحقتهم من الأشخاص المتطفلين.

حذف الرسائل

كما يعمل التطبيق خلال هذه الفترة على تطوير ميزة حذف الرسائل، حيث أنها كانت في السابق تسمح للمستخدم بحذف الرسالة خلال ساعة أو 8 دقائق و16 ثانية من إرسالها فقط، أما الآن فسوف تصل مدة سماح حذف الرسالة إلى 60 ساعة مما يعني يمكن حذف الرسالة بعد مرور يومين ونصف، وهى إضافة رائعة طالب بها العديد من مستخدمي التطبيق خلال الفترة الأخيرة.