Huawei Nova 10 الجيل الجديد من هواوي | مراجعة الهاتف مع أهم المميزات والسعر

Huawei Nova 10 الجيل الجديد من أكثر سلاسل الهواتف الذكية الخاصة بشركة Huawei انتشاراً داخل أسواق الهواتف حول العالم. وتستمر الشركة في تلك السلسلة فقد أعلنت بالأمس عن إطلاق الإصدار الجديد من عائلة الـNova الخاصة بها. فقدمت الشركة علي الساحة هاتفين وهما Huawei Nova 10 ، و Huawei Nova 10 pro والذي يعد النسخة الأفضل والأعلي. يأتي الهاتف خليفة لإصدار الشركة السابق Huawei Nova 9 مع بعض التغيرات والتعديلات ، وأيضاً مع الاحتفاظ ببعض المواصفات. فالهاتف يأتي مع نفس معالج الإصدار السابق ، ونفس البطارية بنفس سرعة الشحن. لكن يظهر الاختلاف بين الهاتفين في لغة التصميم المميزة والتي تعطي طابع مميز عن الهاتف. وكذلك في نظام الكاميرات المُحسن مع كاميرا أمامية بدقة 60 ميجا بكسل. وغيرها من بعض التطورات الجديدة المختلفة والتى تحسن من تجربة إستخدام الهاتف علي المدي الطويل. وجدير بالذكر أن للشركة أيضاً إصدارات أخري من نفس العائلة مثل Huawei Nova Y90 و عائلة Huawei Nova 9 pro السابقة. وفيما يأتي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova 10 الجديد.

مواصفات هاتف Huawei Nova 10 :

‌أولاً : يأتي الهاتف مع وزن خفيف يقدر بحوالي 162 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌ لكن لا يأتي الهاتف مع مدخل إضافي خاص لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.‌

ولم تعلن الشركة بشكل رسمي أيضاً عن أي مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.67 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.67 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل وبمعدل كثافة 395 بكسل لكل إنش.‌ كما تتوفر شاشة الهاتف مع أبعاد عرض مناسبة 20:9 ، لتوفير تجربة عرض أفضل والاستمتاع في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

تأتي الشاشة مع دعم لخاصية الـ1B Color ، لإمكانية توفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌

، لإمكانية توفير صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف.‌ كذلك تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـHDR10 ، والتي تفيد في زيادة درجة وضوح محتوي الشاشة الظاهر.‌

، والتي تفيد في زيادة درجة وضوح محتوي الشاشة الظاهر.‌ أيضاً بالإضافة إلي دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، يوفر للشاشة سهولة وسرعة في الحركة والتنقل بين وخلال التطبيقات.

الأداء :

‌يأتي الهاتف مع نظام شركة هواوي الخاص والمميز HarmonyOS 2.0 ، بالإضافة إلي واجهة مستخدم هواوي أيضاً EMUI 12 .‌

، بالإضافة إلي واجهة مستخدم هواوي أيضاً .‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم رسمي لخدمات شركة جوجل مثل : المتجر ، الخرائط ، اليوتيوب وغيرها من خدمات الشركة.‌

أما عن أداء الهاتف فيوجد بالهاتف معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 4G ، والذي يأتي م بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي م بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يحتوي معالج الهاتف علي أربعة أنوية من نوع Cortex-A78 ، تعمل بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً أربعة أنوية أخري باقية تأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل 1.80 جيجا هيرتز.‌

، لكن مع تردد أقل 1.80 جيجا هيرتز.‌ معالج الهاتف هو نفسه الموجود في الإصدار السابق للشركة Huawei Nova 9 ، كذلك هواتف بعض الشركات الأخري مثل هونر مع هاتف Honor 50 ، و Honor 50 Pro أيضاً.‌

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من خلال شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 642L .‌

مع معالج من نوع .‌ كذلك الهاتف متوفر في إصدارين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.

كاميرا هاتف Huawei Nova 10 :

‌يتوفر بالهاتف كاميرا سيلفي أمامية بدقة 60 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، مع دعم خاصية HDR وإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

أما عن ظهر الهاتف فيأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

كاميرا الهاتف الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 112°.‌

بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 112°.‌ كما تأتي أيضاً كاميرا ثالثة وأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم للعزل وتصوير البورترية.‌

تتوفر الكاميرات بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أو التصوير بدقة 1080 بكسل مع جودة الـFHD وذلك بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية أيضاً.‌

كما أن الهاتف متوفر بدعم خاصية الـGyro-EIS ، لإتاحة التثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Huawei Nova 10 مع سماعات خارجية من نوع ستيريو ، تتوفر بتجربة صوتية مميزة ونقية.‌

مع سماعات خارجية من نوع ستيريو ، تتوفر بتجربة صوتية مميزة ونقية.‌ لكن الهاتف لا يتوفر مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.

إنما يمكن تركيب السماعة من خلال مدخل الشحن Type C.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC ، لسرعة نقل واستلام البيانات.‌

، لسرعة نقل واستلام البيانات.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع دعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف من نوع Optical وموجودة أسفل الشاشة الأمامية ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

وموجودة أسفل الشاشة الأمامية ، مع دعم خاصية لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما أن الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، والجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 4000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي أيضاً.‌

كذلك يأتي الهاتف مع مدخل شحن يتوفر من نوع Type C 2.0 السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG.‌

السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية وأخيراً : الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأخضر ، الفضي ، والبنفسجي أيضاً.

سعر هاتف Huawei Nova 10 :

‌400 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 7550 جنية مصري تقريباً.‌

446 دولار لنسخة الهاتف الثانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8420 جنية مصري تقريباً.

تلك هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها للهاتف داخل الأسواق الصينية ، وفي إنتظار الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي للأسواق العالمية قريباً.