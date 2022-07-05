موصفات أيفون 14 برو ماكس ” iphone14 pro Max ” والسعر المتوقع

موصفات أيفون 14 iphone14 pro Max والسعر المتوقع، حيث يوجد مجموعة من التسريبات التي تتزامن مع موعد نزول جهاز الآيفون الجديد. حيث تستعد شركة أبل الأمريكية لطرح أحدث إصدارتها من هاتف آيفون الشهير وهو آيفون 14 برو ماكس المرتقب صدوره خلال الفترة المُقبلة، ويتوقع بعض الخبراء أن تصدر أبل نسخة مصغرة من آيفون 14 برو ماكس وهي ” iPhone 14 Pro Max mini ” والتي ستكون أقل من السعر الفعلي للهاتف.

موعد طرح أيفون 14 برو ماكس

رجت مصادر وثيقة الصلة بالشركة أن موعد طرح iphone14 pro Max سيكون في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما ترددت أنباء شبه مؤكدة تفيد بأن موعد الطرح سيكون في 13 سبتمبر المُقبل، ويتمتع هاتف آيفون 14 برو ماكس بمزايا شبيهه بعض الشيء بهاتف آيفون 14 وأيفون 14 برو فهو لا يختلف كثيرًا عن هاتف آيفون 13 برو ماكس.

موصفات أيفون 14 برو ماكس

نوع الجهاز ذكي.

اسم الجهاز iPhone 14 Pro Max- ايفون 14 برو ماكس.

الألوان : الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.

أبعاد وهيكل الجهاز الطول 160.8 مم، العرض 78.1 مم، السمك 7.7 مم، وزن الجهاز 240 غرام.

مواد تصنيع الجهاز الإطار الجانبي الهاتف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر من الزجاج.

يدعم شبكات: شبكة 2G ، و شبكة 3G ، و شبكة 4G ، وشبكة شبكة 5G ، وGPRS، و EDGE .

نوع الشريحة Nano SIM/eSIM.

عدد الشرائح شريحة واحدة.

نوع الشاشة : Super Retina XDR OLED.

حجم الشاشة : 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز.

دقة الشاشة 1284×2778 بكسل.

أبعاد الشاشة 19.5:9، ونسبة الشاشة 87.8 في المئة، كثافة البكسلات 457 بكسل في كل إنش.

الشاشة بها زجاج سيراميك مقاوم للخدش، ومزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.

درجة سطوع الشاشة، 1000 شمعة (عادي) ، 1200 شمعة (اقصى سطوع).

وظائف أخرى : تقنية HDR10، وتقنية Dolby Vision، وتقنية True-tone، وتقنية التدرج اللوني الواسع، وضع حماية العين، والوضع الليلي، 16 مليون لون.

الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت (الرامات)، والهاتف متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية تبدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

ينبض داخله معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة – 4 نانومتر، ومعالج الرسومات هو Apple GPU – خماسي النواة.

نظام التشغيل هو iOS v15.

البطارية بسعة 4500 مللي أمبير.

سرعة الشحن 20 واط، فيمكن شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة.

يمتلك هاتف آيفون 14 برو ماكس في الخلفية 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة. وكاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

بالرغم من المزايا الهائلة في هاتف آيفون 14 بروم ماكس فإن الهاتف يوجد به بعض العيوب:

لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.

لا يوجد مستشعر بصم.

سعر آيفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف في الولايات المتحدة من 1100 دولار حتى 1400 دولار. و يأتي سعر النسخة 256 جيجابايت 1099 دولارا، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1200 دولار، وسعر النسخة 1 تيرابايت عند 1400 دولار. أما عن عن سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في السعودية يكون نحو 5100 ريال للنسخة 256 جيجابايت، و5700 ريال لنسخة آيفون 14 برو ماكس بمساحة 512 جيجابايت، وفي دولة الإمارات بنحو 4700 درهم للنسخة 256 جيجابايت، وسعر النسخة 512 جيجابايت جاء بقيمة 5120 درهما. وفي مصر سعر النسخة 256 جيجابايت بنحو 24 ألف جنيه، وسعر النسخة 512 جيجابايت بقيمة 28 ألف جنيه.