نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه توفر شحن شدات ببجي 2022 بالخطوات بسيطة وسهله وتحميل من الموبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي موبايل من الألعاب المشهورة بشكل كبير جداً على مستوى العالم ويجب شحن شدات ببجي حتى يحصل اللاعب على الكثير من الإمتيازات في اللعبة، من الممكن القيام بشحن شدات ببجي موبايل بطريقة سريعة وعبقرية وبدون الحاجة إلى المصاريف المالية ولا البطاقات أو الحاجة إلى حساب بنكي أو طريقة دفع أخرى التي تجعل الشخص يستهلك الكثير من النقود.

كيف شحن شدات ببجي مجاناً بطريقة عبقرية

الشحن المجاني الذي يوجد في لعبة ببجي موبايل ليس أساسي في عملية الشحن لأن هدف أي لعبة إلكترونية التي تقوم بإصدارها الشركات هو الربح من هذه اللعبة، وهي نفس المعادلة التي تقوم بتقديمها الكثير من الشركات الأخرى التي توفر الشحن المجاني لشدات ببجي.

الأمر بسيط جداً في عملية الشحن المجاني حيث تقوم بعض الشركات الإلكترونية بإنتاج الكثير من التطبيقات التي توفر شحن شدات ببجي مجاناً دون دفع أي مصاريف في مقابل الاستفادة من مشاهدة إعلانات كثيرة وتحقق من المشاهدة هذه الكثير من الأرباح.

الشحن المجاني ليس بسيط كما يظن البعض ولا يعتبر مجانية مطلقة ولكن الشحن المجاني يرتبط ببعض الخطوات التي يجب تقديمها مثل مشاهدة بعض الفيديوهات والإعلانات أو تحميل ألعاب أو برامج وأيضاً مشاركة مجموعة من التطبيقات مع أشخاص من خلال الكود أو أمور غيرها تتطلب للشحن المجاني.

تطبيقات لشحن شدات ببجي بشكل مجاني

يوجد مجموعة من التطبيقات يستطيع اللاعب من خلالها شحن شدات ببجي بطريقة مجانية، من ضمن هذه التطبيقات هي:

خطوات الشحن من تطبيق oonoo

أولاً الدخول على موقع شحن شدات ببجي مجاناً oonoo.

وبعد ذلك التسجيل في الموقع.

ثم اختيار الطريقة من خلالها تستطيع جمع نقاط.

يوجد 7 طرق من خلالها يستطيع اللاعب جمع نقاط.

وبعد ذلك نقوم بتحويل هذه النقاط إلى شدات ببجي.

خطوات الشحن من تطبيق ezcash

القيام بتحميل تطبيق ezcash.

وبعد ذلك نقوم بتثبيته وجمع الكثير من النقاط.

ثم تحويل هذه النقاط إلى شدات للعبة ببجي.

خطوات الشحن من تطبيق Google opinion rewards