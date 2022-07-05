تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص من محبي الطبيعة وحياة الحيوانات كذلك متابعي الغرائب والعجائب في الكون حيث تستعرض القناة حياة الحيوانات في البر والبحر وكيفية مواجهتها للحياة والمخاطر التي تحدث بشكل يومي.

بالإضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية التي تقدم معلومات تاريخية وحقيقية إلى جانب الكثير من الأحداث المعاصرة مثل حوادث الطائرات وغرق العبارات والبواخر وغيرها من المحتوى الذي يجذب الكثير من المشاهدين ولذلك يسعدنا أن نقدم لكم عبر السطور التالية تردد القناة الجديد بالإضافة إلى بعض المعلومات عن محتوى القناة تابعوا معنا عبر السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022.

أهم ما يتم تقديمه بواسطة قناة ناشونال جيوغرافيك

تقدم القناة محتواها منذ عام 2009 وتختص في تقديم الأفلام والبرامج الوثائقية وهي الأولى في العالم العربي التي تقدم محتوى من هذا النوع.

تُعد القناة هي أهم قناة وثائقية مجانية وناطقة باللغة العربية ولا تحتاج إلى دفع أي رسوم أو اشتراك من أجل مشاهدة محتواها.

المحتوى الهادف والفريد للقناة هو السبب الرئيسي في انتشار القناة وزيادة عدد متابعيها كل يوم عن اليوم الذي يسبقه.

تم إنشاء وتأسيس القناة من قبل شركة أبو ظبي للإعلام.

محتوى القناة بالكامل يذاع باللغة العربية إما يكون من البداية تم تسجيله باللغة العربية أو يتم تقديمه عن طريق الدوبلاج الناطق بالعربية.

تهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي تثقيفي ممتع ومناسب لكافة الأعمار والثقافات.

شعبية القناة في تزايد مستمر ومتابعيها في تزايد مع الوقت من كافة أنحاء العالم العربي.

تساعد متابعة القناة على التزود بالكثير من المعلومات في عدة مجالات مختلفة سواء تاريخية وحضارية أو استكشافية أو خاصة بحياة الغابة وعالم البحار وغيرها من النماذج الرائعة والمميزة التي تُبث عبر القناة.

تأخذك في جولة عبر الصحاري والجبال والغابات الكثيفة وكذلك في أعماق البحار وتغوص بك في الفضاء الخارجي وأنت جالس في منزلك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد حيث يمكنك مشاهدة الأفلام الوثائقية والمحتوى المميز الذي يتم تقديمه عبر القناة عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد 12467 HD معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 على القمر الصناعي نايل سات استقطاب أفقي.