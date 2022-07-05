انت الان تتابع خبر تحذير من مايكروسوفت .. تطبيقات اندرويد تسرق أموالك وبياناتك عبر الهاتف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق فريق “365 Defender” التابع لشركة مايكروسوفت Microsoft العالمية تحذيراً من نوع خبيث من البرامج الضارة منتشر على نظام أندرويد، لديه القدرة على جعل الضحايا يشتركون في خدمات الاشتراك باهظة الثمن سرا دون علمهم.

طريقة إختراق هاتفك الاندرويد وسرقة اموالك

يلجأ القرصنة الى خدعة إيهام المستخدم الاشتراك في خدمة متميزة باستخدام فاتورة الاتصالات الشهرية الخاصة بمستخدمي أندرويد وفي هذا الوقت يكون الضحية مجبر على الدفع، فعادة ما يتم تصنيف التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة على أنها “عمليات احتيال برقم”، وتستخدم “تحميل رمز ديناميكي” لتنفيذ الهجوم الخاص بها.

وحسبما تابع فريق “Microsoft” فى بيانه ، ان تلك البرامج الضارة تعمل فقط من خلال استغلال ما يسمى بروتوكول التطبيقات اللاسلكية أوWAP، الذي تستخدمه شبكات الاتصال الخلوية، حيث تقوم بعض أنواع البرامج الضارة بتعطيل شبكة Wi-Fi على هاتف أندرويد المخترق، أو تترقب خروج المستخدم من نطاق تغطية شبكة الواي فاي المتصله بجهازه.

وتأتي الكارثة فى لحظة الإشتراك فى تلك الخدمة يقوم بروتوكول التطبيقات اللاسلكية “OTP” بقراءة كلمة مرور لمرة واحدة قد يتلقاها رقم الضحية عبر الرسائل القصيرة SMS، قبل الاشتراك في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن، ويقوم OTP بملأ حقل نيابة عنك ويخفي أيضا الإشعار لتغطية مساراته.