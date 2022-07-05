طريقة شراء شدات ببجي بسرعة بطريقة مضمونة وشرعية 100%

طريقة شراء شدات ببجي بسرعة يبحث عنها المستخدمين الجدد الذين يرغبون في شحن شدات ببجي وهم ليسوا على علم ودراية بجميع الطرق المتاحة والتي يمكن من خلال أي منهم شحن شدات ببجي، ومنذ أن تم إطلاق لعبة ببجي للموبايل وتعد الشدات من أهم ما يتم البحث عنه لأنه هي وسيلة الفوز في لعبة ببجي، حيث أن عملة ال UC أو الشدات، فهي المسئولة عن القيام بكل عمليات الشراء داخل اللعبة، بعدد محدد من الشدات يمكن شراء الأسلحة أو شراء الدروع والسكنات، بالإضافة إلى إمكانية شراء المركبات.

طريقة شراء شدات ببجي بسرعة

توجد طرق متعددة لشحن شدات ببجي فمن خلال الموقع الرسمي لشراء شدات ببجي يمكن الدفع بأكثر من طريقة وكلها طرق صحيحة يمكن شراء شدات ببجي بسرعة من خلالها، ومن أهمها الشراء عن طريق الفيزا ويكون باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع Midasbuy PUBG ، حتى يحولك على لعبة ببجي مباشرةً دون أن يتم عرض الجواهر الخاصة باللعب الأخرى.

، حتى يحولك على لعبة ببجي مباشرةً دون أن يتم عرض الجواهر الخاصة باللعب الأخرى. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ثم إدخال البيانات الخاصة باللاعب والتي تتضمن ID اللعبة وباقي المعلومات التي تطلب من المستخدم.

بعد ذلك تحديد الشدات التي يرغب اللاعب في شرائها.

اختيار شراء شدات ببجي عن طريق الفيزا ، ومن بعدها تظهر سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها بشكل صحيح حتى تنتهي إجراءات الشراء.

، ومن بعدها تظهر سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها بشكل صحيح حتى تنتهي إجراءات الشراء. ثم تصلك الشدات إلى حساب اللعبة، وتعد هذه هي أسهل طريقة يمكن شراء شدات ببجي من خلالها.

شحن شدات ببجي برصيد الموبايل

يقدم الموقع المتخصص في بيع شدات ببجي تحديثات بشكل مستمر حتى تلائم جميع اللاعبين، فقد أتاحت مؤخراً إمكانية شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد، والذي يتم تحويله إلى شدات باتباع الخطوات التالية: