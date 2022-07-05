أبل وجوجل يحددان 8 يوليو لحظر تيك توك عالميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 09:28 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر موقع بلومبيرج، تقريرا لخطاب الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيك توك”، اعترف فيه بإمكانية وصول التطبيق إلى بيانات مستخدميه الخاصة.

وتفاعل النشطاء مع هذا الاعتراف الذي جاء بعد اتهامات وجهها 9 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتطبيق “تيك توك” بالتجسس على المواطنين الأمريكيين، كما طالبوه بإجابات سريعة عن تلك الاتهامات.

اعتراف واضح

جاء في الخطاب الموجه من الرئيس التنفيذي لتطبيق “تيك توك” شو زي شو، إلى الأعضاء التسعة، بأنه من الممكن لبعض من الموظفين المقيمين في الصين الوصول إلى معلومات معينة، وكذا مقاطع الفيديو والتعليقات العامة لمستخدمي “تيك توك” في الولايات المتحدة.

وأكد شو، أنه لا يتم مشاركة تلك المعلومات مع الحكومة الصينية، كما أنها تخضع لضوابط قوية وبروتوكلات حماية للأمن.

مخاوف أمريكية

وردا على اعتراف "تيك توك"، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: “يقع تيك توك في قبضة الحزب الشيوعي الصيني، إذا كان الأطفال يستخدمونه، فمن المحتمل أن يكون لدى الحكومة الصينية رقم الضمان الاجتماعي وبيانات الخصوصية وصورهم.

مايك بومبيو

وأضاف: "لا تخطئوا، الصين تستخدم هذه المعلومات الخاصة ضد الشعب الأمريكي”.

مطالبة أبل وجوجل بالتدخل

طالب بريندان كار، مسئول لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، شركتي أبل وجوجل بحظر وإغلاق تطبيق تيك توك الصيني من متاجر وتطبيقات أبل وأندرويد، لما يسببه من مخاوف كبيرة على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف كار، أن التطبيق خاضع للحكومة الصينية، التي تسعى إلى جمع معلومات وبيانات المستخدمين الأمريكيين، الأمر الذي يشكل مخاطر كبرى وتهديدا أمنيا على الولايات المتحدة، لاستخدام الصين تلك البيانات في أغراض غير مشروعة.

كما غرد ناشط أمريكي يدعى ستك مان بقوله: “إنه الوقت المثالي لحظر تيك توك إلى الأبد، والبدء في استخدام البديل الآمن، كم مرة يجب أن يظهر هذا الموضوع قبل أن نحظر التطبيق إلى الأبد؟ فكر في جميع الأطفال الأمريكيين الذين أصبحوا مكشوفين تماما أمام الصين الشيعية”.

سخرية النشطاء العرب من مخاوف أمريكا

قال أحد النشطاء البارزين، ويدعى مؤيد قاسم ساخرا: “الحكومة الأمريكية حلال عليهم يأخذون كل البيانات من مستخدمي فيس بوك ويوتيوب وتويتر، وحرام على الصين تأخذ بيانات تيك توك، كلهم يتجسسون وكلنا عارفين وساكتين، نعرف ونظل ساكتين” - في إشارة إلى الصمت العربي.

وغردت الناشطة لمياء الرميح، قائلة: “رغم أنني لست من جمهور تيك توك إلا أنني ضد التحيز والعنصرية، يعني تقنعونني أن جوجل وتويتر وسناب وفيس بوك وغيرها من تطبيقات أمريكية كل بياناتنا عندهم ومراقبينا ويعرفون حتى ماذا نقول وماذا نكتب؛ باسم الذكاء الصناعي، لا أدري من كان يتجسس وضاق صدره لما غيره تجسس”.

توقيت غلق تيك توك

حتى الآن لم يتم غلق تيك توك من متاجر آبل واندرويد، إلا أن آبل أعلنت عن إمكانية حدوث ذلك خلال أيام.

وحددت الشركة العالمية ٨ يوليو، موعدا لإنهاء سيطرة الصين بتطبيق تيك توك، الذي وصفته بأداة المراقبة المتطورة في يد الحكومة الصينية لجمع بيانات المستخدمين على مستوى العالم.