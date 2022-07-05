نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة ببجي موبايل pubg mobile على الكمبيوتر والهاتف من الموقعى الرسمي في المقال التالي
طريقة تثبيت لعبة ببجي موبايل هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الذين يهتمون باللعبة؛ فهي من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الكثير، وتعتبر لعبة ببجي الأولى على عرش الألعاب الإلكترونية، كما أنها منتشرة في جميع أنحاء العالم بين جميع الفئات العمرية، ويبحث عن طريقة تثبيتها الكثير من محبي اللعبة بطريقة آمنة وهذا لوجود الكثير من المواقع الوهمية التي ظهرت مجددا والتعامل مع تلك المواقع، وقد يعرض حسابك في اللعبة للسرقة وبيانات هاتفك أيضا، لذلك نعرض لكم الطريقة الآمنة لتثبيت اللعبة من خلال مقالنا اليوم.
طريقة تثبيت لعبة ببجي موبايل
عند تثبيت لعبة ببجي موبايل يجب إتباع الخطوات التالية:
- يجب أن يكون هاتفك متصل بشبكة إنترنت قوية.
- تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي.
- كتابة اسم اللعبة ببجي موبايل في مربع البحث.
- سوف تظهر أمامك اللعبة في نتائج البحث.
- الضغط على زر التثبيت للعبة.
- ثم يتم الانتظار حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف.
- بعدها يتم الضغط على كلمة أفتح ومن ثم الدخول إلى اللعبة والاستمتاع باللعب فيها.
طريقة تثبيت لعبة ببجي على الكمبيوتر
عند تثبيت لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر يجب أولا الدخول على الموقع الرسمي للعبة، وهذا نظرا لظهور بعض المواقع الوهمية التي تعرض حسابك داخل اللعبة للسرقة، ومن أجل الحصول على اللعبة بأمان يجب إتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى محرك البحث جوجل.
- كتابة اسم اللعبة على مربع البحث ثم الضغط على كلمة بحث.
- سوف تظهر أمامك الكثير من المواقع يتم تحديد الموقع الرسمي الخاص باللعبة.
- يتم بعد ذلك اختيار احدث اصدار للعبة.
- الضغط على زر التثبيت للعبة ثم الانتظار قليلا، وذلك حتى يتم تحميل اللعبة على جهازك بنجاح.
مميزات لعبة ببجي موبايل
تتميز لعبة ببجي موبايل بعدة مميزات يميزها عن غيرها من الألعاب الإلكترونية، وهى كالآتي:
- هذه اللعبة تنمي المهارات وتدعم اللاعب سرعة الاستجابة الذهنية.
- تعلم اللاعب التعاون مع الفريق.
- تجعل اللاعب على تواصل مع أصدقاء من جميع أنحاء العالم.
- تحتوي هذه اللعبة على مستويات كثيرة لا تنتهي؛ فهي تشعرك بالحماس والمتعة لفترات طويلة.
- تتمتع بجرافيك وتصميمات تشبه الواقع كثيرا.
- كما تتمتع أيضًا اللعبة بأصوات حماسية مثيرة.
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