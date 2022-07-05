طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت minecraft أحدث إصدار من الموقع الرسمي

واحدة من الألعاب المتاحة على تطبيق جوجل بلاي بشكل مجاني مائة بالمائة، حيث كانت اللعبة متاحة قبل عام 2014 وبعد ذلك تم عمل تحديث للعبة بالكامل من الشركة المطورة لها، تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر الالعاب ثلاثيه الابعاد، نالت اللعبة على اعجاب الملايين من الأفراد حول العالم، يمكنك الدخول الى اللعبة بمفردك، أو مشاركة اصدقائك في اللعب، كما يمكنك التحدث مع أصدقاء جدد من بلاد مختلفة لذلك أصبحت من أكثر الألعاب التي حققت أموال كبيرة منذ أن تم انطلاقها، فالبحث عن هذه اللعبة مستمر بشكل يوميا بل يزداد بإعداد كبيرة من قبل الجماهير في مختلف الدول سواء العربية أو الغربية، حجم اللعبة صغير لا يحتاج الي مساحة كبيرة ليتم تحميلها وتثبيتها.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

تعد لعبة ماين كرافت واحدة من اسهل الالعاب في طريقة تحميلها وتثبيتها، فالكثير يبحث عنها، كما أن هذه الهبة مجانية وهناك طريقتين لتحميلها والاولي كالتالي:

الدخول الى موقع لعب ماين كرافت وذلك بعد أن يكون هاتفك متصل بالانترنت.

ابحث عن رابط لعبة ماين كرافت وقم بالضغط عليه.

سوف يتم تحميل اللعبة بشكل تلقائي.

الطريقة الثانية وذلك من خلال تطبيق جوجل بلاي وذلك من خلال الخطوات التالية:

من أهم الخطوات هي توصيل الانترنت بالجهاز سواء هاتف أو كمبيوتر.

الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي وكتابه لعبة ماين كرافت.

قم بالضغط على رمز العدسة ليبدأ البحث.

قم بتثبيت اللعبة وقم بعمل حساب خاص بك علي اللعبة ادعو اصدقائك للعب معك.

لعبة ماين كرافت

من الألعاب الخيالية التي تعتمد على الخيال والإبداع لتتمكن من مسايرة اللعبة، لذلك يجب إنهاء كافة المهام التي تقوم بأخذها من اللعبة، ومن هذه المهام ما يلي: