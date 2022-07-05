نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط طريقة لتثبيت لعبة جراند ثيفت اوتو 5 grand theft auto للأندرويد والأيفون في المقال التالي
تعد من الألعاب التي حققت نسبة عالية جدا من النجاح ولها الكثير من الجماهير لما تحتويه اللعبة على متعة وتسويق تجعلك لا تستطيع الخروج منها، كما أن أماكن اللعبة تعد من أشهر الأماكن الموجودة في أمريكا، خاصا في ولاية لوس أنجلوس الشهيرة، كما تعد هذه اللعبة واحدة من مجموعة ألعاب جاتا الشهيرة والذي حققت عدد كبير من التنزيلات منذ أن تم عمل تحديث لها وأصبحت متوفرة للهواتف المحمولة، خاصا بعد أن كانت هذه اللعبة متوفرة لأجهزة الكمبيوتر على الويندوز، يريد الكثير من محبي لعبة جراند ثيفت أوتو معرفة الطريقة الصحيحة لتثبيت اللعبة على أجهزتهم.
تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو لهواتف الأندرويد
بعد أن كثر البحث عن تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو إليكم الطريقة الصحيحة لتثبيت اللعبة على هواتف الأندرويد وهي كالتالي:
- أولا فتح الإنترنت سواء باستخدام الواي فاي أو بيانات الهاتف ويفضل الواي فاي ليمون التحميل سريع.
- الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي والبحث عن اسم اللعبة في الخانة المخصصة للبحث.
- اضغط على بحث ثم قم باختيار اللعبة
- يتم تحميل اللعبة بشكل فوري بعد الضغط علي كلمة تحميل.
- بعدها يتم تثبيت اللعبة مباشرة وذلك في وجود الإنترنت.
- افتح اللعبة قم بعمل حساب شخصي فيها
- اختر الشخصيات والأسلحة.
- تمتع باللعب في ثيفت جراند أوتو.
تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو للأيفون
أصبحت لعبة جراند ثيفت أوتو متوفرة لهواتف الآيفون مؤخرا مما جعل الكثير من كلامي الآيفون يبحثون عن طريقة تثبيتها للآيفون:
- من خلال اتصال الأيفون بالإنترنت نقوم بالذهاب إلى تطبيق آب ستور.
- نبحث عن اللعبة في التطبيق من خلال مربع البحث.
- اضغط على اللعبة ليبدأ التحميل.
- ثبت اللعبة وسجل الدخول.
مميزات وعيوب لعبة جراند ثيفت أوتو
من أكثر الألعاب الإلكترونية التي يوجد بها مميزات تجعل الكثير يبحث عنها ومن بين هذه المميزات ما يلي:
- الشخصيات الموجودة في لعبة جراند ثيفت أوتو تظهر بشكل حقيقي.
- الأصوات واضحة جدا تجعل اللعبة أكثر تشويقا.
- تستطيع في لعبة جراند ثيفت أوتو اختيار المكان المفضل لديك.
- اللعبة تعد واقعية بنسبة كبيرة.
- يمكنك السفر والذهاب إلى عدة أماكن دون فرض قيود.
- يمكنك تبديل الملابس والأسلحة المستخدمة عدة مرات.
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