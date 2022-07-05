نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2022، من أهم القنوات التي يهتم بها أولياء الأمور وذلك حرصاً لهم على توفير بيئة مضحكة وسعيدة لأطفالهم، خصوصا ونحن في بداية أجازة وتقوم الإدارة ببث الكثير من الأفلام المختلفة الكرتونية الرائعة مع الأغانى الممتعة التي تجذب الأطفال لذلك أصبح الأمر مهم لدى موقعنا وقمنا بتوفير تردد قناة بطوط الجديدة.
تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2022 نايل سات
أعلنت batout channel hd، عن تغير التردد الخاص بها على القمر الصناعى المشهور في عالم الستالايت وهو النايل السات، وصرحت بتوقف القناة على التردد القديم ويجب على كل المشاهدين تغير تردد batout channel وكراميش، على أجهزة التحكم عن بعد المختلفة لديكم.
ملحوظة: إذا كنت من عشاق الرياضة ومتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية والعالمية والقارية عبر التردد الذي وضحناه تردد قنوات أون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري.
تردد قناة batout نايل سات 2022
كما وضحنا بتغيير التردد لذلك على أولياء الأمور بضبط التردد الجديد عبر الدخول لقائمة جهاز التحكم عن بعد وفتح قائمة الترددات واضافة تردد batout channel الجديد في أماكنها المخصصة واضافة معدل الترميز وجعل الاستقطاب مثلما سنوضح تجد اشارة البث قوية وجيدة الصورة والصوت تابع معنا تردد قناة batout channel كيدز.
تردد قناة بطوط على النايل سات
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد قناة batout channel sd
|10853
|معدل الترميز
|27500
|رمز الاستقطاب
|أفقي والرمز H
|معامل تصحيح الخطأ
|¾
تردد قناة بطوط على عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات
|تردد batout channel الجديد اليوم
|11594
|معدل الترميز
|27500
|رمز الاستقطاب
|أفقي والرمز H
|معامل تصحيح الخطأ
|¾
تردد batout channel وكراميش
بجانب قناة batout channel والتي تقدم محتوى كبير مرئي للأطفال جعل القناة في منافسة شرسة مع تردد قناة كراميش التي تنافس على المركز الأول في المشاهدة بين قنوات الأطفال نوضح لكم أيضاً تردد قناة كراميش للأطفال على النايل سات:
تردد قناة كراميش للأطفال 2022
القمر الصناعي: النايل سات.
تردد القناة : 11603.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
جودة الصورة والنقل: HD.
الاستقطاب: أفقي h.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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