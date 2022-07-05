نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2022، من أهم القنوات التي يهتم بها أولياء الأمور وذلك حرصاً لهم على توفير بيئة مضحكة وسعيدة لأطفالهم، خصوصا ونحن في بداية أجازة وتقوم الإدارة ببث الكثير من الأفلام المختلفة الكرتونية الرائعة مع الأغانى الممتعة التي تجذب الأطفال لذلك أصبح الأمر مهم لدى موقعنا وقمنا بتوفير تردد قناة بطوط الجديدة.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2022 نايل سات

أعلنت batout channel hd، عن تغير التردد الخاص بها على القمر الصناعى المشهور في عالم الستالايت وهو النايل السات، وصرحت بتوقف القناة على التردد القديم ويجب على كل المشاهدين تغير تردد batout channel وكراميش، على أجهزة التحكم عن بعد المختلفة لديكم.

ملحوظة: إذا كنت من عشاق الرياضة ومتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية والعالمية والقارية عبر التردد الذي وضحناه تردد قنوات أون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري.

تردد قناة batout نايل سات 2022

كما وضحنا بتغيير التردد لذلك على أولياء الأمور بضبط التردد الجديد عبر الدخول لقائمة جهاز التحكم عن بعد وفتح قائمة الترددات واضافة تردد batout channel الجديد في أماكنها المخصصة واضافة معدل الترميز وجعل الاستقطاب مثلما سنوضح تجد اشارة البث قوية وجيدة الصورة والصوت تابع معنا تردد قناة batout channel كيدز.

تردد قناة بطوط على النايل سات

القمر الصناعي النايل سات تردد قناة batout channel sd 10853 معدل الترميز 27500 رمز الاستقطاب أفقي والرمز H معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة بطوط على عرب سات