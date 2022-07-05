نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة أسباب تدفعك لشراء هاتف Huawei nova Y70 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت هواوي مؤخرًا هاتفها المحمول nova Y70 أحد أحدث أعضاء عائلة nova إلى الأسواق العالمية. بالتأكيد واجه الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لفترة طويلة أثناء النهار مشكلة نفاد بطارية هواتفهم في منتصف النهار. في مثل هذه الحالة، يجب عليك توصيل الهاتف بشاحن حائط أو حمل بنك طاقة ضخم وثقيل معك.

لكن هاتف nova Y70 هو أحد أفضل الحلول لهذه المجموعة من الأشخاص. في حين أن معظم الهواتف الحالية من جميع العلامات التجارية الكبرى مزودة ببطارية تتراوح بين 4000 و 5000 مللي أمبير في الساعة، فإن هاتف nova Y70 ببطارية 6000 مللي أمبير يمكن أن يعمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة. النقطة المثيرة للاهتمام هي أن هذا الهاتف يمكن أن يظل قيد التشغيل لمدة تصل إلى 12 ساعة ويبقيك متاحًا للمكالمات الأساسية مع آخر 5٪ فقط من شحن البطارية.

شاحن هواوي سريع 22.5 واط

ولكن بالإضافة إلى البطارية الكبيرة، فكرت هواوي أيضًا في السرعة العالية لإعادة شحن هذا الهاتف وقد زودته بتقنية الشحن السريع 22.5 واط. بهذه الطريقة، يتم شحن هذه البطارية الضخمة بسرعة عالية ويمكنك استخدامها مرة أخرى لساعات طويلة. بالإضافة إلى هذا الشحن السريع، استخدمت Huawei أيضًا حماية داخلية من 13 طبقة لضمان سلامة وصحة الهاتف وأجزاء أخرى، بما في ذلك الشاشة غير تالفة بسبب الشحن السريع للهاتف مع مرور الوقت.

أداء هذا الشاحن هو أنه من خلال توصيل الهاتف بشاحن الحائط لمدة 10 دقائق، يمكنك مشاهدة محتوى الفيديو لمدة تصل إلى 3 ساعات. تجدر الإشارة إلى أن Huawei قد وضعت هذا الشاحن بقدرة 22.5 واط وكابل الشحن داخل علبة المنتج بحيث لا تحتاج إلى شرائهما بشكل منفصل.

شاشة كبيرة

من الواضح أننا بحاجة إلى شاشة كبيرة وعالية الجودة لأداء العديد من المهام اليومية. لذلك، فإن هاتف nova Y70 مزود بشاشة كبيرة بحجم 6.75 بوصة بهوامش صغيرة جدًا بحيث يمكنك عرض جميع أنواع محتوى الفيديو وألعاب الهاتف بشكل جيد. نظرًا لأن نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف أعلى من 90٪، فإننا نتعامل مع هاتف مريح للغاية ونحيف بسماكة أقل من 9 ملم ووزن ممتاز 199 جرام. شاشة هذا الهاتف من نوع LCD بدقة HD + والقدرة على عرض 16.7 مليون لون وهي ذات سطوع عالي.

كاميرا بدقة 48 ميجابكسل

تم تصميم هاتف Nova Y70 لاستخدامات مختلفة ومن بينها تصوير الموضوعات اليومية. لهذا السبب، استخدمت Huawei كاميرا ثلاثية بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. تشتمل الكاميرتان الأخريان على كاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل. كما أن هذه الكاميرات مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تزيد بشكل طفيف من جودة الصور الناتجة باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي بحيث يكون لديك مخرجات نهائية أكثر جاذبية. ترتيب هذه الكاميرات تحت بعضها البعض وفي كبسولة بيضاوية.

ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت

ستحتاج بالتأكيد إلى ذاكرة تخزين كبيرة لتخزين كمية كبيرة من المعلومات والألعاب والصور ومقاطع الفيديو. في هاتف nova Y70، استخدمت هواوي ذاكرة بسعة 128 جيجا بايت إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، والتي، بالإضافة إلى السرعة العالية لتشغيل البرامج المختلفة، توفر للمستخدم مساحة تخزين كبيرة. حتى إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، فإن هذا الهاتف يدعم بطاقة ذاكرة Micro SD حتى 512 جيجا بايت.

للأسباب التي ذكرناها، يمكن اعتبار Huawei nova Y70 منتجًا ميسور التكلفة حيث سيكون لديك العديد من الميزات والوظائف المفيدة للغاية مقابل السعر الذي تدفعه مقابل شرائه.