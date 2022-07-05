طريقة تحميل Gta 5 جراند ثيفت اوتو 5 للاندرويد والايفون

Gta 5 الاصدار الجديد أصبح الآن بإمكانك الحصول عليه بسهولة، لقد كان سابقآ من الصعب استخدام هذه اللعبة إلا على أجهزة الكمبيوتر والبلايستبشن لكنها الآن متاحة على متاجر الألعاب الإلكترونية الموجودة على الهواتف، تأخذك هذه اللعبة في مغامرة شيقة مليئة بالقتال وحركات الأكشن وهي خيارك الأمثل إذا كنت تفضل هذا النوع من الألعاب، مازالت أعداد تنزيلاتها في تزايد مستمر كل يوم وفي جميع أنحاء العالم وتعتبر جاتا 5 هي الإصدار السابق للعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس وصدر بعتها الجزء الأكثر مبيعا في السلسلة Gta Vice City ونستعرض الأن أهم مميزات لعبة جاتا 5 وطريقة تحميل اللعبة علي الموبيل اندرويد وأيفون بسهولة.

شرح GTA 5 الجديدة

ازدادت مؤخراً ألعاب الفيديو وتنوعت محتوياتها فنجد من يفضل كرة القدم ومن يفضل الرياضات الأخري مثل التنس والتزلج، لكن هناك فئة كبيرة تحب الإثارة والحركة وهذا ما تقدمه لك لعبة Gta 5 التي تتمثل فيما يأتي:

تم ابتكار هذه اللعبة لأول مرة في اسكتلندا وهي بلدها الأم.

سميت قديماً باسم chase أي المطاردة لكنها الآن وبعد تعديلات مثيرة أصبحت جاتا.

تقوم باختيار دورك في اللعبة سواء كان المجرم أو الشرطي.

تحتوي على الكثير من المطاردات والسباقات والاعتداءات والطاقات النارية.

تتمحور اللعبة حول ثلاث مهمات رئيسية عليك إنجازها للفوز.

صممت اللعبة على الطراز الحديث من حيث الألوان والمباني والطرق والشوارع والكباري والسيارات.

تتمتع اللعبة بجودة عالية وألوان واضحة وتدعم عدة لغات.

مميزات لعبة جاتا 5 اخر اصدار

يتضمن الاصدار الجديد من لعبة جاتا 5 إضافات جديدة مميزة غيرت كثيراً من شكل اللعبة ومحتواها، ومن أبرز هذه المميزات ما يأتي:

أصبحت واقعية بشكل كبير من حيث الشخصيات والأماكن وحالة الطقس وطريقة التعبير والحركات.

تتميز أصوات الشخصيات فيها بالنقاء والوضوح والواقعية.

تتيح لك خيارات متعددة لملابس الشخصية الرئيسية واكسسوارات وحتي شكل الشخصية نفسها لها عدة خيارات.

يحمل الشخص الرئيسي اسم تريفور ويكون هناك آخرين مثل فرانكلين وميكل أصدقائه المقربين.

يمكنك محاربة أفراد الشرطة وتبادل الطلقات النارية والاعتداء على الناس في الشوارع وغيرها من المغامرات.

تضعك لعبة Gta 5 في قصة واقعية مليئة بالأحداث والمغامرة.

تدور أحداثها حول تريفور وصديقيه ومحاولتهم الفاشلة لسرقة بنك.

يموت الصديقان ويكمل البطل المسيرة وحيداً ويقف أمام الشرطة ويكلف بمهمات إجرامية أخري من قبل العصابات.

تحتوي اللعبة على خيارات أسلحة متعددة مثل المسدسات والرشاشات والقناصة لتستخدم في الاشتباكات القريبة والبعيدة المدي.

طريقة تحميل GTA 5 للموبيل