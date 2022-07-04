نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تشغيل لعبة اي فوتبول بيس للاندرويد efootball PES 22 ومميزات التحديث الجديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث من لعبة بيس 22 موبايل إي فوتبول 2022 للاندرويد، أطلقت شركة كونامي تحديث لعبة PES 22 بعدد من المميزات الجديدة التي يكون منها التعليق بالصوت العربي، والاستماع الأفضل لأصوات الجماهير تحت تقنية حديثة للمؤثرات الصوتية والسمعية التي تحيط باللعبة، بالإضافة الى ما عملت عليه الشركة المذكورة من إضافة عدد من الفرق الرياضية الى الفرق الأصلية للعبة، وذلك من اجل مقابلة التحديات وتمكين اللاعب من تكوين فريقه على الوجه المرغوب فيه.

تحديث بيس 2022 موبايل

اعتمد تحديث لعبة بيس 2022 للاندرويد على عدد من الأمور التي تزيد من شعبية اللعبة وما تحظى به من عمليات التنزيل التي تخطت حاجز المليون عملية على الهواتف المحمول الاندرويد والايفون، والأجهزة اللوحية والحاسوب الآلي أيضا، ومن تلك الأمور ما كان من خضوع عدد من الفرق العربية للعبة والتي يكون منها كل من فريق الأهلي والزمالك في مصر وفريق الاتحاد في المملكة العربية السعودية.

تشغيل بيس 22 موبايل

خطوات تشغيل وفتح لعبة اي فوتبول بيس 22 بالتحديث الجديد في الخطوات التالية:

اولا الدخول الى جوجل بلاي والتطبيقات والضغط على كلمة تثبيت اللعبة.

ثم انتظار اكتمال تشغيل اللعبة ووصول رسالة تمت العملية بنجاح.

ومن ثم التعرف على ملامح اللعبة من فرق عربية وأجنبية والقيام بتشكيل فريقك.

ثم الخضوع الى الدوريات المعلنة وإمكانية عمل بطولات عالمية ومحلية.

يجب تفريغ هاتفك قبل فتح اللعبة من اجل استيعاب حجم اللعبة.

اتصال الهاتف او الكمبيوتر بشبكة إنترنت قوية عند الفتح أول مرة فهي من الأمور الضرورية.

لعبة اي فوتبول PES للاندرويد

تشغيل اي فوتبول بيس لها مزايا متعددة عند فتحها ولعبها على الهواتف الاندرويد ومن تلك المزايا:

ما يتمثل في تمكين اللاعب من التخطيط للعب والدخول الفعلي في ساحات الملاعب الرياضية لكرة القدم.

وذلك بكل ما تتصف به هذه الملاعب من جماهير وأضاءه.

وذلك من حلال تقنية عالية الجودة للرسومات الداخلة في اللعبة.

وما تحتوي عليه من مؤثرات محاكاة الواقع تعمل على انتقال اللاعب الى داخل الملعب بصورة اقرب الى الواقع.

تشغيل بيس 2022 تعليق عربي

يعتبر التعليق الصوتي باللغة العربية من اهم مميزات التحديث الجديد ل لعبة PES، حيث عمل هذا التحديث على دخول عدد اكبر من العرب في داخل منطقة الشرق الاوسط للعب في هذه اللعبة وما تحمله من تقنيات عالية الجودة تجعل منها من العاب كرة القدم الاحترافية.