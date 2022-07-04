نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري في المقال التالي
تردد قنوات أون تايم سبورت، هي أهم قناة في الوطن العربي أجمع لأنها تقوم ببث مباريات الدوري الممتاز ومباريات كأس مصر، والبطولة الجديدة كأس الرابطة لكرة القدم للمحترفين والكثير من البطولات المحلية غير باقي الألعاب غير كرة القدم مما جعلها موضوع بحث كبير لدى محركات البحث لأنها تقوم أيضاً ببث البرامج المتنوعة المختلفة التي توضح لنا أخبار كرة القدم في جميع البطولات العالمية و المحلية والقارية.
تردد قنوات أون تايم سبورت 2022
سنوضح لكم مشاهدينا الكرام جميع ترددات شبكة قنوات ON Time Sports الثلاث ON Time Sports 1، ON Time Sports2، ON Time Sports 3 عبر هذه الجداول التالية عليك ظبطها عبر الرسيفر الخاص بك أو جهاز التحكم:
ترد قناة أون تايم سبورت 1
|القمر الصناعي
|النايل سات
|ترد قناة أون تايم سبورت 1
|10853
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
ترد قناة أون تايم سبورت 2
|القمر الصناعي
|النايل سات
|ترد قناة أون تايم سبورت 2
|10853
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
ترد قناة أون تايم سبورت 3
|القمر الصناعي
|النايل سات
|ترد قناة أون تايم سبورت 3
|12303
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
البطولات التي تبثها قنوات ON Time Sports
تقوم قناة ON Time Sports، ببث العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وتهتم القناة بتوفير أكبر عدد من البطولات لتقوم من جذب المشاهدين للمشاهدة عبر قناتها المميزة التي تقوم بعمل طفرة في عالم نقل بطولات الرياضة المختلفة بالنسبة لدولة بحجم مصر الكبير وإليك البطولات التي تقوم ببثها ON Time Sports:
- الدوري المصري الممتاز.
- كأس مصر.
- كأس السوبر المصري.
- تصفيات كأس العالم 2022 (قارة أفريقيا).
- كأس ألمانيا.
- كأس هولندا.
- مباريات المنتخب المصري الودية.
- دوري أبطال أفريقيا مباريات الأندية المصرية الدور 32 والدور 64
- كأس العالم لكرة اليد.
- كأس الاتحاد الأفريقي للأندية مباريات الأندية المصرية دور 32 ودور 32 الثاني ودور 64.
- مباريات المنتخب المصري المقامة على أرضه.
- دوري السوبر لكرة السلة المصري.
- مباريات كرة اليد والطائرة.
المذيعين المتعاقدين مع قنوات ON Time Sports
قدمت قنوات ON Time Sports كوكبة من ألمع المذيعين في جمهورية مصر العربية بما يتناسب مع حجم القناة الكبير ليقدموا الكثير من البرامج مع محاورة الضيوف أثناء المباريات المباشرة التي تعرض على القناة وهولاء هم مذيعين قنوات ON Time Sports:
- أحمد شوبير
- سيف زاهر
- إبراهيم فايق
- مدحت شلبي
- إبراهيم عبد الجواد
- تامر صقر
- كريم خطاب
- كريم رمزي
- شيما صابر
- محمود بدراوي
- ميرهان عمر
- أميرة جمال
- يحيي حمزة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قنوات أون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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