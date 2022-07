تردد قنوات أون تايم سبورت على النايل سات لمتابعة مباريات الدوري المصري

تردد قنوات أون تايم سبورت، هي أهم قناة في الوطن العربي أجمع لأنها تقوم ببث مباريات الدوري الممتاز ومباريات كأس مصر، والبطولة الجديدة كأس الرابطة لكرة القدم للمحترفين والكثير من البطولات المحلية غير باقي الألعاب غير كرة القدم مما جعلها موضوع بحث كبير لدى محركات البحث لأنها تقوم أيضاً ببث البرامج المتنوعة المختلفة التي توضح لنا أخبار كرة القدم في جميع البطولات العالمية و المحلية والقارية.

تردد قنوات أون تايم سبورت 2022

سنوضح لكم مشاهدينا الكرام جميع ترددات شبكة قنوات ON Time Sports الثلاث ON Time Sports 1، ON Time Sports2، ON Time Sports 3 عبر هذه الجداول التالية عليك ظبطها عبر الرسيفر الخاص بك أو جهاز التحكم:

ترد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي النايل سات ترد قناة أون تايم سبورت 1 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 ترد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي النايل سات ترد قناة أون تايم سبورت 2 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 ترد قناة أون تايم سبورت 3