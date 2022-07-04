Sony Xperia 1 IV مراجعة فلاج شيب سوني الجديد | مواصفات وأسعار الهاتف

Sony Xperia 1 IV هاتف جديد ومميز ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من شركة سوني. حيث منذ شهر تقريباً أعلنت شركة Sony عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن فئة الهواتف الرائدة والذي تقدم فيها الشركة أحدث ما توصلت إليه من تطور في الهواتف الذكية. فقد أطلقت الشركة هاتف Sony Xperia 1 IV الجديد والذي يأتي خليفة لإصدار الشركة السابق Sony Xperia III. فيأتي الهاتف -كما السابق- مع أحدث التكنولوجيا المستخدمة في الهواتف حتي الآن ويظهر ذلك في المعالج والشاشة ونظام الكاميرات أيضاً. فالهاتف متوفر مع أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 ، بالإضافة إلي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير توفر أداء مميز للهاتف لمدة طويلة. كما تقدم الشركة كاميرات الهاتف بالشراكة مع شركة Zeiss الشهيرة بصناعة الكاميرات. وكذلك شاشة الهاتف أيضاً والتي تأتي من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هيرتز. وفيما يأتي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Sony Xperia 1 IV الجديد من شركة Sony.

مواصفات هاتف Sony Xperia 1 IV :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 185 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات ظهر من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يوجد أيضاً علي ظهر الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، للحماية من الكسر والبصمات.

، للحماية من الكسر والبصمات. يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يأتي الهاتف بإمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

كذلك الهاتف يأتي مقاوماً للغبار والماء بشهادة IP68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء لمدة 30 دقيقة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء لمدة 30 دقيقة فقط.‌ يتوفر الهاتف مع شاشة من نوع OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 1644×3840 مع معدل كثافة بكسلات 643 بكسل لكل إنش.‌

بحجم 6.5 إنش وبدقة 1644×3840 مع معدل كثافة بكسلات 643 بكسل لكل إنش.‌ تأتي الشاشة مع أبعاد عرض طويلة نسبياً 21:9 ، لتوفر مساحة أكبر والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما تتوفر الشاشة بدعم خاصية HDR BT.2020 ، مما يعطي الشاشة درجة وضوح أعلي وأفضل.‌

، مما يعطي الشاشة درجة وضوح أعلي وأفضل.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع معدل تحديث عالي يصل إلي 120 هيرتز ، ليوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

كما أن الشاشة متوفرة بدعم خاصية 1B Colors ، والتي توفر عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف فتعطي صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، والتي توفر عرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف فتعطي صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ شاشة الهاتف أيضاً تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، الموجودة علي ظهر الهاتف لتوفير الحماية من الخدش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌كما أن الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لنظام التشغيل من جوجل Android 12 .‌

.‌ بالإضافة إلي أن الهاتف يأتي مع معالج جديد من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير الطاقة مع الحفاظ علي أداء مميز.‌

، والذي يتوفر بدقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير الطاقة مع الحفاظ علي أداء مميز.‌ يحتوي معالج الهاتف علي ثمانية أنوية : الأولي والأساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.00 جيجا هيرتز.‌

مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، تعمل بتردد أقل 2.40 جيجا هيرتز.‌

أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتتوفر من نوع Cortex-A510 ، كما أن التردد يقل أكثر ليصل إلي 1.70 جيجا هيرتز.‌

كما يحتوي الهاتف علي معالج رسوميات GPU يتوفر من شركة Qualcomm من نوع Adreno 730 .‌

من نوع .‌ متوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.

كاميرا هاتف Sony Xperia 1 IV :

يتوفر الهاتف بنظام كاميرات مميز بالشراكة مع شركة Zeiss المشهورة في صناعة الكاميرات ، وبتحسينات أيضاً من خلال شركة سوني حيث :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تأتي بدعم خاصية HDR وتصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K.‌

كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بأربعة كاميرا خلفية : الأساسية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر بدعم المثبت البصري OIS مع خاصية Dual Pixel PDAF.‌

الكاميرا الثانية Telephoto تأتي بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.3 ، مع دعم خاصية OIS وإمكانية التكبير حتي 5.2x Optical Zoom.‌

تأتي بدقة 12 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.3 ، مع دعم خاصية OIS وإمكانية التكبير حتي 5.2x Optical Zoom.‌ أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية Dual Pixel PDAF مع زاوية تصوير واسعة 124°.‌

بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع زاوية تصوير واسعة 124°.‌ أخيراً كاميرا رابعة وأخيرة تستخدم في العزل والتصوير البورترية بدقة 0.3 ميجا بكسل ، مع خاصية TOF 3D لتحسين تجربة التصوير.‌

لتحسين تجربة التصوير.‌ عدسات كاميرات الهاتف متوفرة من شركة Zeiss ، وكذلك الغطاء الزجاجي للكاميرات من نفس الشركة.‌

، وكذلك الغطاء الزجاجي للكاميرات من نفس الشركة.‌ والجدير بالذكر أن شركة Zeiss كانت قد قدمت شراكة مع شركات أخري للهواتف الذكية ويظهر ذلك في هواتف : Vivo x80 ، Vivo x80 pro ، Vivo x60 ، Vivo x60 pro ، وأيضاً هاتف Vivo x60 pro plus من شركة فيفو.‌

كانت قد قدمت شراكة مع شركات أخري للهواتف الذكية ويظهر ذلك في هواتف : Vivo x80 ، Vivo x80 pro ، Vivo x60 ، Vivo x60 pro ، وأيضاً هاتف Vivo x60 pro plus من شركة فيفو.‌ كما تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي خاصية الـEye tracking مع وجود فلاش ليد أسفل الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي خاصية مع وجود فلاش ليد أسفل الكاميرات.‌ أيضاً يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K بدقة 2160 بكسل مع معدل التقاط 24/25/30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

كذلك يدعم أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار في الثانية.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية 5Axis Gyro-EIS مع المثبت البصري OIS ، لتحسين تجربة التثبيت في الهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Sony Xperia 1 IV مع سماعات خارجية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية عالية ونقية.‌

مع سماعات خارجية من نوع ، توفر تجربة صوتية عالية ونقية.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف علي زر الباور في الجانب ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، الضغط ، ومقياس الضوء.‌

يحتوي الهاتف كذلك علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 30 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 30 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.‌ بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي ، والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً.‌

يتوفر الهاتف مع أحدث إصدار لمدخل الشحن Type C 3.2 ، مع دعم خاصية OTG لإمكانية تركيب فلاشة وتسهيل نقل البيانات.‌

، مع دعم خاصية لإمكانية تركيب فلاشة وتسهيل نقل البيانات.‌ أخيراً: يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأبيض ، والبنفسجي.

سعر هاتف Sony Xperia 1 IV :