انت الان تتابع خبر أرخص هواتف تكنو.. مواصفات واسعار هاتف Tecno Spark 8P الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت شركة “تكنو” إنها بصدد إطلاق الهاتف Spark 8P في الهند قريبا التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بالعالم ، جدير بالذكر أنه تم إطلاق Tecno Spark 8P لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي ، وهو يتميز بتشكيلة رائعة من المواصفات مع الاحتفاظ بالأسعار المعقولة التي تشتهر بها هواتف تكنو.

تصميم ومواصفات هاتف Tecno Spark 8P

وحسبما نشرت شركة “تكنو” فإن هاتف Tecno Spark 8P سوف يأتي بمعالج نوع Helio G70 إنتاج ميديا تيك التايوانية، لكن إصدار هاتف تكنو في الهند سيحتوي على معالج نوع Helio G85 و هو نفس المعالج المستخدم في هاتفي تكنو Pova 2 و Spark 8 Pro ومجموعة من الهواتف الأخرى التي تلقت تقييمات جيدة.

وفيما يتعلق بقوة البطارية ، فقد اعلنت “ريلمي” إنها سوف تدعم هاتفها الجديد Spark 8P ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة شحن بقوة 10 وات، بينما يأتي الإصدار الهندي الهندي سيأتي مع دعم شحن سريع بقوة 18 وات، كما أن طراز العام الماضي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 ،ومن المتوقع ان يبلغ سعر الهاتف Tecno Spark 8T، حوالي 127 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 64 جيجا بايت، مع 4 جيجا رام.