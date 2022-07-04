انت الان تتابع خبر احدث تليفون من ريلمي.. تصميم ومواصفات هاتف GT2 Explorer Master القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل شركة “ريلمي” على طرح احدث هواتفها فى السوق والذي يأتي ضمن فئة الفلاجشيب تحت اسم GT2 Explorer Master، حيث أعلنت الشركة عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف في 12 يوليو الجاري، بمواصفات خارقة ، حيث من المتوقع أن يعمل الهاتف بأقوى معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8+ Gen 1.

مواصفات هاتف ريلمي GT2 Explorer Master

ووفقاً لما ذكره موقع “gsmarena” فى أخر تقاريره ، فإن شركة “ريلمي” سوف تدعم هاتفها الجديد GT2 Explorer Master بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، حيث سيحصل الهاتف الرائد على ترقية كبيرة من حيث الأداء، ومن المقرر أن ينطلق خلال هذا الشهر مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وسوف تعزز شركة “ريلمي” تحفتها القادمه ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، بينما إصدار Realme GT 5G، فحصل على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، يدعم كلا الجهازين تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى ريلمي أنه يمكن شحنها من 0 إلى 50% في غصون 11 دقيقة فقط، ومن 0 إلى 100% في غصون 35 دقيقة فقط ، ومن المتوقع ان يتوفر الهاتف مقابل سعر 500 يورو (أي ما يعادل 9700 جنيه مصري).