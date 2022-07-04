انت الان تتابع خبر الفلاجشيب وصل.. مواصفات تحفة شاومي القادمة Xiaomi 12S Ultra والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “شاومي” إنها تعمل على إطلاق سلسلة من هواتف “flagship” الفترة القادمة مثل هاتف الذي سيتم إطلاقه رسميا اليوم Xiaomi 12S Ultra ، بجانب هاتفي Xiaomi 12S و Xiaomi 12S Pro ، رغم أن الشركة كشفت عن تصميم هاتفي Xiaomi 12S و 12S Pro ، كشفت تسريبات جديدة على موقع Weibo الصيني شكل تصميم هاتف Xiaomi 12S Ultra .

تصميم هاتف شاومي الجديد Xiaomi 12S Ultra

ومن المقرر وفقاً لما اعلنت عنه “شاومي” إن هاتفها الجديد Xiaomi 12S Ultra سوف يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8+ Gen 1، ومن المحتمل أن يتم إقران الهاتف الجديد مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وإلى ما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وقد صرحت “شاومي” إن تحفتها الجديدة Xiaomi 12S Ultra، سيحتوي على مستشعر رئيسي من سوني IMX989، بدقة 50 ميجابكسل في المنتصف بينما تظهر تحتها الكاميرا التيليفوتوغرافية بجانب ظهور العلامة التجارية لشركة لايكا الرائدة في صناعة الكاميرات على الهاتف، ويشاع أنه سيقترن بعدسة بدقة 48 ميجابكسل بزاوية عريضة للغاية، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 5x ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على عدسة بدقة 20 ميجابكسل.