نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر جوال ايفون 14 برو ماكس من أفضل هواتف شركة آبل الأمريكية العالمية، والتي أثبتت جدارتها في الدول العربية وحققت نسبة مبيعات عالية في السعودية والدول العربية، ويبحث الكثير من مواطني الخليج عن موعد نزول الايفون في الأسواق العربية، وسوف يتم إطلاق الهاتف في سبتمبر 2022 september القادم، ويتميز الجوال بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس وجميع الشبكات الأخرى، كما يأتي ببطارية قوية تساعد في تشغيل الهاتف لفترة طويلة أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو التحدث في الموبايل، كما يحتوي على كاميرات عالية الدقة تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة والوضوح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max في السعودية والوطن العربي.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

سوف نتعرف مع حضراتكم على المواصفات التي تحتوي عليها هواتف iPhone 14 Pro Max والتي سوف تكون أفضل الهواتف الذكية الحديثة الموجودة بالأسواق وهى كما يلي:-

يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G الجديدة، كما يدعم جميع الشبكات الاتصال الأخرى.

جوال شركة Apple الجديد يدعم مقاومة الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة، من خلال مقاس IP68.

هاتف آيفون يدعم تركيب شريحتي اتصال الأولى من نوع Nano SIM والثانية من نوع eSIM وهى جديدة في الوطن العربي.

يدعم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الماستر كارد أو الفيزا كارد.

جوال أيفون الجديد لشركة آبل يحتوي على معالج قوي من شركة أبل من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة يعمل بتكنولوجيا 5 نانو وهو أحدث إصدارات آبل، كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU.

من نوع Apple A16 Bionic سداسي النواة يعمل بتكنولوجيا 5 نانو وهو أحدث إصدارات آبل، كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Apple GPU. يدعم الجوال العديد من المستشعرات مثل مستشعر البصمة والـ Face ID، والتسارع والقرب، والبوصلة، والبارومتر، ويدعم أيضًا خاصية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية.

يحتوي على سماعات خارجية من نوع ستيريو.

يأتي بمنفذ USB من نوع Lightning 2.0.

يبلغ وزن الموبايل المحمول 240 جرام، كما تبلغ أبعادة 160.8×78.1×7.7 ملم.

نظام التشغيل في الجوال iOS 16.

الهاتف مصنوع من واجهة زجاجية من زجاج الغوريلا، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من مادة الألومنيوم.

وآيفون 14 برو ماكس يأتي بألون الأسود والأبيض والفضي والذهبي.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 20 وات من خلال شواحن الـ MagSafe.

لا يدعم الجوال زيادة المساحة التخزينية.

يحتوي الجوال على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج عند استخدام الهاتف.

مواصفات شاشة iPhone 14 Pro Max

تعتبر الشاشة التي سوف يأتي بها ايفون 14 برو ماكس من أفضل الشاشات التي تحتوي عليها الهواتف الذكية في العالم وحجمها كبير ومواصفاتها كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع Super Retina XDR mini-LED LCD. مساحة الشاشة 6.7 إنش (inch) ومعدل كثافتها 457 بكسل لكل بوصة. معدل تحديث شاشة Mobile ابل ايفون 14 برو ماكس 120 هرتز. دقة الشاشة 2778×1284، وتدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 9:19.5 لعرض محتوى أكبر. الشاشة تحتوي على طبقة حماية مصنوعة من زجاج السيراميك الذي يقاوم الخدوش. تدعم خاصيتي الـ HDR10، والـ Dolby Vision.

مواصفات كاميرات ايفون 14 برو ماكس

يأتي فون iPhone 14 Pro Max الجديد بأربعة كاميرات خلفية و 2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الأولى الخلفية الأولى دقتها 16 mp وهى الكاميرا الأساسية، والثانية دقتها 16 ميجا بكسل ومسؤولة عن التقريب وتدعم المثبت البصري، والثالثة دقتها 16 ميجا بكسل، والرابعة من نوع TOF 3D LiDAR.

تدعم الكاميرات الخلفية التصوير بجودة الـ 4K.

تحتوي على فلاش من نوع LED.

الكاميرا الأمامية لهاتف أيفون 14 برو ماكس مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، والثانية من نوع SL 3D.

مواصفات ذاكرة أيفون 14 برو ماكس

يحتوي موبايل آبل ايفون 14 برو ماكس على أربعة إصدارات من سلسلة ايفون 14 برو ماكس من حيث حجم الذاكرة الداخلية، النسخة الأولى سعة 256 gb، كما تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت، إصدار ثاني سعة 512 جيجابايت ورام 12 gb، والثالث سعة 1 تيرا، وسعة الـ Ram للموبايل 12 جيجا بايت، والرابع سعة 2 تيرابايت، الرام 12 جيجا بايت.

سعر iPhone 14 Pro Max

سوف نتعرف على سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية والدول العربية وهى كما يأتي:-